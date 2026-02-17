Miguel Salazar Madrid, 17 FEB 2026 - 23:01h.

Laura García, del sindicato de policías, asegura que José Ángel González ha sido "la mano derecha" del ministro

La última hora de la dimisión del 'número dos' de la Policía Nacional tras la querella por presunta agresión sexual: "Llevaban un año y medio de relación"

Jupol ha pedido el cese inmediato de Fernando Grande-Marlaska tras la dimisión de José Ángel González, director operativo de la Policía Nacional, por presunta agresión sexual a una subordinada. Así lo ha hecho saber en 'Horizonte' Laura García, portavoz del sindicato de policías.

"Por el honor de la Policía Nacional, hemos pedido inmediatamente la dimisión tanto del director adjunto operativo de la Policía Nacional como del señor Marlaska", solicita en directo en el programa de Cuatro presentado por Iker Jiménez.

"Se sabía en el ministerio del Interior": lo que ha sabido Jupol tras salir a la luz el escándalo

García explica los motivos por los que piden desde Jupol que se tomen cartas en el asunto. "Quien lo eligió fue él, es su mano derecha. Ha prolongado su jubilación hasta el infinito y mas allá. Era su máximo hombre de confianza", manifiesta como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Así, insistiendo en que el ministro del Interior "no pueder estar ni un minuto más" en el departamento, Laura García ha querido compartir una información que les ha llegado tras salir a la luz el escándalo. "En nuestro sindicato no teníamos conocimiento, pero hablando con una periodista sí que me ha dicho que esto, antes de hacerse público, se sabía en el ministerio del Interior", puntualiza.

García apunta que en la querella que ha sido admitida a trámtice, el director adjunto operativo de la Policía Nacional, "estaba comiendo con su asesor y también comisario". Dice que este alto cargo "casualmente fue condecorado con una medalla de plata".