Tras la dimisión del número 2 de la Policía Nacional, José Ángel González, después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella en su contra por presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, 'Horizonte' no ha tardado en hacerse eco al respecto. El programa de Cuatro ha contado la última hora al respecto, con detalles que se desconocían hasta el momento.

Iker Jiménez, nada más comenzar el programa que presenta diariamente desde hace casi tres semanas, ha subrayado que se trata de algo "muy serio". Tras estas palabras del presentador, Carmen Porter ha pasado a contar lo que ha ocurrido con todo lujo de detalles.

"Marlaska debería dimitir esta misma noche"

Posteriormente, algunos colaboradores presentes en el plató de 'Horizonte' como Jorge Calabrés también se ha mostrado muy crítico con esto: "Marlaska debería de dimitir esta misma noche. Con esa grabación de un miembro de su gabinete... nadie puede utilizar el Ministerio para intentar callar a una víctima", ha señalado Calabrés.

Jupol señala a Fernando Grande-Marlaska

Más adelante, en 'Horizonte', el Sindicato de la Policía Nacional Jupol ha pedido el cese inmediato de Fernando Grande-Marlaska tras la dimisión de José Ángel González, director operativo de la Policía Nacional, por una presunta agresión sexual a una subordinada.

"Por el honor de la Policía Nacional, hemos pedido inmediatamente la dimisión tanto del director adjunto operativo de la Policía Nacional como del señor Marlaska", ha dicho Laura García, portavoz del sindicato de policías, en el programa de Cuatro.