Maite Araluce muestra su indignación por la salida de la cárcel de Txeroki

Iker Jiménez agradece la solidaridad de sus compañeros de profesión tras el señalamiento de Pedro Sánchez: "Ha tenido mucho eco"

Tras asegurar que las palabras de Felipe González en las que asegura que no pactaría con Vox, pero "a más distancia" pactaría con Bildu o "con el tipo que acaba de poner en libertad una responsable del PSOE que nunca ha pedido perdón, ni se ha arrepentido" le "sorprendieron" porque "parece que habla claro", la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo confiesa que hay "mucha indignación" por la puesta en libertad del Txeroki puesto que se está utilizando "para favorecer a los terroristas y, desde luego, sin contar con las víctimas a cambio, a cambio de unos votos y del sillón".

Y es que la entrevistada es consciente de que dentro de la política penitenciaria "por supuesto, no va a cumplir nadie 400 años", tal y como tenía impuesto, puesto que existen unos límites y en su caso "el máximo que cumpliría serían 25". Sin embargo, no los va a cumplir, asegura. Para ella, esto tiene un significado claro.

La salida de Txeroki, "la punta del iceberg"

Maite Araluce tiene claro que la salida de Txeroki "es siguiendo una hoja de ruta de exigencias de Bildu". Una afirmación que le hace pensar a Iker Jiménez que este caso "puede ser una punta del iceberg muy llamativa, pero están pasando otras cosas que no sabemos". "Por supuesto", es su contundente respuesta.

Un ejemplo de ello es que "más del 50% de los presos de ETA están cumpliendo la condena, o fuera de la cárcel, o están saliendo". Una información que confirma Carmen Porter: "Sí, con un tercer grado de los 121 etarras que están cumpliendo pena, 57 de ellos están en un tercer grado. El último de ellos ha sido Asier Arzayuz, que es el asesino de un periodista de López de la Calle, que también ha obtenido ahora el tercer grado".