Horizonte Madrid, 12 FEB 2026 - 22:17h.

Iker Jiménez hace un inciso antes de arrancar 'Horizonte' para agradecer la solidaridad de sus compañeros

En la noche del jueves, Iker Jiménez señala que a su colaboradora Bea Talegón "le gustaría más hablar de algunas cuestiones porque ha tenido mucho eco todo lo de ayer". Recordemos que Pedro Sánchez mencionó en el Congreso al presentador de 'Horizonte', lo que generó una gran polémica por la que salió ese mismo día durante al 'Access' a defender el programa.

Por esta razón, el presentador considera que "no hay que darle ni un minuto y menos a determinados personajes". Por lo que la colaboradora solo añade que "a los malos hay que, bueno, indiferencia y se les combate con alegría, con rigor, con verdad y con mucho amor y eso es lo que vamos a hacer nosotros". No obstante, Iker Jiménez no quiere dejar de comentar brevemente el eco posterior a lo sucedido en el día anterior en el Congreso.

Las palabras de agradecimiento de Iker Jiménez

Precisamente a raíz de "la anécdota o la cuestión de ayer en el Congreso", Iker Jiménez señala "el eco posterior" que hubo en muchos medios. Por lo que el presentador hace un inciso para decir: "Oye, muchísimas gracias a un sinfín de compañeros de esta cadena y de otras muchas y de otros muchos medios que han mostrado, pues como mucha solidaridad".

Iker Jiménez asegura que se encuentran "perfectamente" aunque tengan "sensaciones" por haber sido parte de la noticia. "Pero lo que tiene que hacer este programa siempre es dar muchas más noticias, es nuestra naturaleza, muchas más informaciones, las extrañas y las menos extrañas", concluye.