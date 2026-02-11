Pedro Jiménez 11 FEB 2026 - 00:08h.

Durante la emisión de 'Horizonte' este martes, las reacciones a las declaraciones de Felipe González señalando que "votaría en blanco si sigue Pedro Sánchez" se han sucedido... y también las confesiones. Eduardo Inda o Carmen Porter son algunos de los que no se han cortado a la hora de opinar sobre cómo lo está haciendo el presidente del Gobierno en este último año de legislatura, con algún que otro zasca hacia él.

En primer lugar, Eduardo Inda ha confesado que Alfredo Pérez Rubalcaba, el que fuera político español del PSOE, "con el que discrepaba en muchas cosas, no en nuestro madridismo", era un tipo profundamente honrado: "Antes de morir dijo una frase tremenda. Sé de lo que hablo por razones obvias. Dijo: 'A mí Pedro Sánchez me ha engañado cinco veces. De las cinco reuniones que he tenido con él me ha engañado'".

Ante esa confesión, desde el equipo de Eduardo Inda le preguntaron si se volvería a reunir con él en un futuro, ante lo que Rubalcaba señaló que "no": "Se murió sin volver a reunirse con Pedro Sánchez, porque siempre le engañó".

En ese momento, Carmen Porter ha querido destacar la "presión que debe de tener Pedro Sánchez". "Es brutal... hoy, cuando estaba visitando las zonas en Andalucía, que tiene que poner un cerco para que le doren la píldora. Un cerco de figurantes, para que le digan lo delgado que está. ¿De verdad?".

Alejandro Entrambasaguas ha corroborado estas palabras de Carmen Porter asegurando que dos de esas personas que se encontraban en este cerco que había mencionado Carmen Porter eran "mujeres del partido", no mujeres espontáneas.