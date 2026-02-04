Pedro Jiménez 04 FEB 2026 - 23:30h.

Compartir







Santos Cerdán ha salido a debate en la mesa de 'Horizonte' este miércoles, con un Javier Chicote que ha dado la última hora sobre la situación ex secretario de Organización del PSOE, asegurando que queda poco para que salga su "informe patrimonial". Y es que el Supremo ha avisado a Cerdán tras este salir de la cárcel que el informe sobre su patrimonio es inminente: "Cuando preguntas a la gente que trabajaba con él decían que no veían nada ostentoso".

"El piso llamaba un poco la atención, ahora sabemos de dónde venía... y los gastos de su mujer de la tarjeta. Por lo demás, iba a restaurantes pero no se le veía nada ostentoso, como relojes de lujo y todo este tipo de cosas", ha dicho Chicote. No obstante, el este miércoles colaborador de 'Horizonte' ha señalado que "una vez echas cuentas, no te salen", debido, entre otras cosas, al alquiler del piso y la universidad de su hija. "La gente de su alrededor no hizo esa cuenta", ha confesado Javier Chicote.

En ese momento, Carmen Porter ha subrayado que le resulta "muy gracioso", para posteriormente comentar el qué: "Todos están con la educación, la educación, la educación, que tiene que ser la estatal... y todos llevan a sus hijos a universidades y colegios privados. Bueno...". "Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago", ha añadido María Jamardo.