Horizonte Madrid, 04 FEB 2026 - 23:35h.

El motivo por el que Miquel Giménez aparece repentinamente en el plató de 'Horizonte'

Jorge Calabrés, crítico con Óscar Puente después de que desmintiera una noticia de 'El Español': "Quiere mentir a la ciudadanía"

Compartir







Mientras Iker Jiménez y Carmen Porter comentaban uno de los temas de la noche en 'Horizonte' con Jorge Calabrés, el presentador interrumpe la conversación al ver aparecer a Miquel Giménez: "Estoy bien. Son las diez y no he cenado. Desde aquí envío un saludo cariñoso al ministro Óscar Puente y a toda su familia".

Iker Jiménez no puede permitir que las cámaras pierdan la entrada del periodista y escritor español: "Sacadme, sacadme a Miquel. Póngase, póngase". Y es que, el colaborador se incorpora unos minutos más tarde al programa, pero el motivo de su retraso no ha sido por impuntualidad.

El motivo del retraso de Miquel Giménez

Al incorporarse a la mesa, el presentador no puede resistirse a preguntarle: "A ver, ¿qué ha pasado con el AVE, don Miquel?". Su respuesta llega acompañada de una gran ironía: "No, hombre, que tenemos una gestión inmejorable".

Tras la advertencia de Carmen Porter sobre las sillas "que las carga el diablo", como bien sabe Bermejo "que se pegó un buen leñazo", Miquel Giménez comienza a relatar lo sucedido. Y es que, según cuenta el colaborador, a las "tres y pico" de la tarde estaba saliendo de su casa en Barcelona. Al llegar a Atocha, su estado de ánimo era "perfecto" y se estaba "acordando muchísimo de Óscar Puente y de su familia", nótese el sarcasmo en su voz.

"¿Mucho retraso ha habido?", pregunta el presentador. "¡Hombre! Este es un tren que suele durar dos horas, dos horas y cuarto. A veces cuando para en Calatayud, y no es coña, tres. Pero claro, la duración de hoy, o sea, daba para hacer asesinato en el 'Orient Express' y matar tres veces al tío", comenta el colaborador.

Con gran molestia, el periodista carga contra el funcionamiento actual de los trenes en España: "O sea, en lo que han convertido esta tropa de inútiles y de 'aprovechateguis' una cosa tan chula que teníamos en España, que es la red ferroviaria, es que no tiene perdón de Dios. El tren iba a 80 y de vez en cuando se paraba para ver en la vía qué había". Por lo que Miquel Giménez tiene la esperanza de que "Óscar Puente tenga un gesto de honor y desafíe a Elon Musk en nombre de Sánchez y veamos un duelo singular a espada, florete, pistola, lo que sea".