Horizonte Madrid, 28 ENE 2026 - 23:50h.

El subdirector de 'El Español' desmiente a Óscar Puente, quien ha tildado una noticia del medio de "bulo": Aquí su explicación

La referencia de Iker Jiménez en 'Horizonte' nada más comenzar el programa con zasca incluido: "Cualquier parecido con la realidad... estas cosas pasan"

Compartir







Miles de preguntas continúan sin respuesta tras el accidente ferroviario en Adamuz y las cifras de los fallos continúan cambiando en las últimas horas pues "se van dando parte de cada fallo que hay en las en las vías, de esas fisuras, de esos roturas. incluso, de carril que vienen sucediendo en los últimos años y que no se han reparado", señala Jorge Calabrés.

Y es que, un maquinista le informó a su medio de que esos partes de Adif eran "semanales" e "incluían roturas de carril que llevaban más de un año sin arreglar". Razón por la cual, testimonios como los recogidos en 'Horizonte' "tiene mucho, mucho valor": "Hay un gran miedo a hablar".

Es en este momento en el que el subdirector dedica unas palabras de orgullo al programa de Iker Jiménez: "Por eso, hay que felicitar al magnífico equipo que hace este programa, 'Horizonte' porque tiene mucho valor, esos vídeos, esas imágenes y cómo nos va mostrando la realidad de lo que está pasando en el sistema ferroviario español desde dentro y esto sí que no tiene ni relato, ni interpretación posible. Esta es la verdad y esta es lo que viven toda la gente, todos los trabajadores, todos los maquinistas y todos los tripulantes de la alta velocidad durante los últimos años".

Jorge Calabrés crítico con Óscar Puente al desmentir al 'El Español'

Después de que el ministro de Transportes categorizara una noticia del medio como "bulo", Jorge Calabrés reacciona: "Somos un periódico que lo que tenemos que informar es con la verdad". Razón por la cual se muestra crítico con Óscar Puente en el programa: "Simplemente tenemos un ministro de Transportes que quiere mentir a la ciudadanía, que lo hace habitualmente, hoy de una forma flagrante". Por lo que, tal y como apuntan en su editorial, el periodista reitera: "España se merece un ministro que no le mienta".

Asimismo, Calabrés detalla que "nosotros lo que publicamos en el día de hoy es que la unidad de emergencia era clave para la seguridad ferroviaria según documentos que están en poder de la unidad central operativa de la Guardia Civil. Publicamos una serie de emails, documentos de Adif y el Boletín Oficial del Estado. Para el señor Puente un bulo es lo que pone en el Boletín de julio en el que pone que 'queda suprimida la unidad de emergencia y gestión de crisis con rango de subdirección general. Luego dice que las referencias de este organismo se dan a un observatorio'.

Sobre el observatorio, Jorge explica que "se le ha preguntado qué es un observatorio y no tenemos respuesta oficial del ministro...¿Quién informa de ese observatorio? ¿Quién lo lidera? ¿Dio algún parte de algún accidente? No hemos tenido respuesta y para él los documentos no tenían ningún sentido. Hoy le hemos puesto todas las referencias del Boletín. Se creó en el 2012 y ha sumado competencias en el 2025. Lo que hace es suprimir por completo esa unidad, un observatorio se dedica a observar, pero no tiene labor ni de coordinación, ni funciones operativas. El director de la unidad de emergencias estaba dentro del órgano de seguridad de ADIF; la persona que tendría que haber sido avisada en cuánto pasó el accidente".