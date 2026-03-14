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El relato de Fernanda, una joven que descubrió con 26 años que tenía endometriosis: "Me llegaba a desmayar a veces del dolor"

El relato de Fernanda, una joven que descubrió con 26 años que tenía endometriosis: "Me llegaba a desmayar a veces del dolor"
Fernanda cuenta cómo eran sus días cuando no sabía que tenía endometriosis. Noticias Cuatro
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Fernanda había pasado muchos años con un fuerte dolor con el periodo. Ella dudaba de si eso era "lo normal" entre las mujeres: "Le preguntaba a la gente '¿cuando tienes la regla estás así?'. Es que yo no puedo ni venir a clase porque me encuentro mal, me mareo y algunas veces me llegaba a desmayar de dolor".

Luego llegó el diagnóstico: endometriosis. Esta afección le afectaba en su día a día y a su deseo futuro de ser madre. "Me asusté un poco como. Tengo 26 años y me está pasando esto, me están hablando de que igual en un futuro pues si quiero tener hijos igual no puedes", afirma.

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Casi el 40% de las mujeres con problemas de esterilidad tienen endometriosis

La endometriosis se asocia con los problemas de esterilidad. "Casi el 40% de las mujeres que han visto un problema de esterilidad tienen endometriosis", explica el doctor Pere Barri, responsable de la Unidad de Endometriosis.

Pero una nueva técnica, que usa energía de plasma para eliminar quistes ováricos, permite preservar mejor la fertilidad. "Esa enfermedad no vuelve a salir en el mismo porcentaje que cuando hacíamos una cirugía más agresiva. Y en cambio, la mujer está mucho mejor posicionada con una mejor reserva ovárica para optar a buscar un embarazo cuando llega el momento", especifica el médico.

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Y el momento llegó para Fernanda. "Justo siete años después he sido madre, tengo un pequeño un bebé de siete meses", cuenta con un brillo especial en los ojos. Una historia que nos recuerda la importancia de detectar estas afecciones a tiempo para poder tratarlas.

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