Horizonte Madrid, 01 MAY 2026 - 01:43h.

Eduardo Inda da su opinión sobre Vito Quiles tras el polémico suceso con Begoña Gómez

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Al comentar en la mesa del club de prensa de 'Horizonte' la polémica de Vito Quiles con Begoña Gómez que está en boca de todos, Eduardo Inda se une a dar su opinión más sincera sobre el mismo.

"Roza más el acoso que el periodismo"

Lo primero que tiene que decir el director de 'OKdiario' es: "Vito Quiles no es un periodista. Es un provocador, un 'showman'. A mí cuando dicen que es periodista, yo me avergüenzo".

Y es que, según él, "no actúa como periodista": "Va a montar el espectáculo y punto". Aunque reconoce que "este chico tiene unas dotes telegénicas brutales y si se hubiera dedicado seriamente al oficio del periodismo hubiera llegado lejos".

Sin embargo, puntualiza: "Ahora ya es una caricatura". De hecho, considera que lo sucedido con la mujer del Presidente "roza más el acoso que el periodismo de largo".

Por otra parte, cree que "esto es hacerle un favor de manual a Pedro Sánchez Pérez-Castejón y a la tetraprocesada que es su mujer": "Ayer se hablaba de Aldama mucho pero se consiguió que se hablase mucho de esto también".

No obstante, cuando Iker Jiménez apunta que ha escuchado al que fue vicepresidente del Gobierno referirse a él con "términos muy, muy fuertes", al igual que en otra cadena le han señalado como "nazi contratado". Algo con lo que no está de acuerdo Inda: "Otra salvajada. Eso es una querella que de 1.000 veces, Vito Quiles la va a ganar 10.000".

"Yo digo que esto es acoso, no me gusta, creo que no es periodismo, pero si Moncloa dice que hubo una agresión en el interior del local están tardando en hacerla pública", señala.