Horizonte Madrid, 30 ABR 2026 - 23:11h.

El subdirector de 'El Español' confiesa que Koldo García le amenazó de muerte "a la cara" y cuenta lo que le respondió

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Iker Jiménez escucha en la mesa del club de prensa de 'Horizonte' decir a Calabrés en relación a Koldo: "Por las malas, mal". "Es una persona que pierde los nervios muy fácilmente y que, en cuanto los pierde, amenaza de muerte", confiesa en el programa. Una afirmación a la que se suma Ketty Garat: "A mí también".

El tenso episodio con Jorge Calabrés

Según cuenta el periodista, todo empezó cuando "no le gustó" una publicación que hizo en su periódico. "Recuerdo perfectamente el momento en el que me dijo que me iba a partir las piernas y que mi vida costaba 3.000 euros", confiesa.

Una historia que le recuerda a Carmen Porter a una declaración que hizo Aldama ante el Supremo asegurando que el empresario "le partió la cara" al amenazar a su socio Alberto por un asunto comisional. "Salió con el jersey lleno de sangre", comenta Eduardo Inda.

Todo ocurrió en el restaurante La Chalana "a la cara", cuenta Jorge Calabrés. "Me dijo 'Te voy a partir las piernas. No lo voy a hacer ahora porque estoy en un proceso penal y quiero que salga el juicio. Cuando acabe el juicio y ya me dará igual lo que pase, te las voy a partir y a lo mejor me das una h*stia porque tienes suerte. Si me la das va a venir mi hermano y te va a rematar. Aún así, van a venir, creo que dijo unos rumanos, y te van a acabar de machacar las piernas. Tú eres un hijo de p*ta y lo vas a pagar", recuerda.

"Había una tercera persona en esa conversación y yo aguanté", afirma. Su postura en ese momento fue la siguiente: "Me lo tomé a c*ña, mantenía mucho el silencio porque si tú le interpelas algo, te la da allí. Le aguanté la mirada completamente y le dije 'No te tengo ningún miedo. Y ahora que has acabado con este repertorio, ¿podemos hablar de lo que veníamos a hablar?'".