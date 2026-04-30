Horizonte Madrid, 30 ABR 2026 - 22:35h.

La denuncia interpuesta por Begoña Gómez a Vito Quiles por agresión es mediáticamente comentada

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Con café en mano, Iker Jiménez saludaba a la audiencia del jueves de 'Horizonte' y reflexionaba sobre un tema "antes de entrar en el show de Koldo". Ese es el que trata sobre "un hombre abnegado por lo que hemos visto y entregado a las nobles causas. Chirría un poco con lo que sabemos, pero ustedes van a analizar con nosotros".

"Es verdad que este tema se solapa con el incidente, vamos a llamarlo así de momento, de Vito Quiles", señala. Y es que a Iker Jiménez le ha llamado la atención las palabras que ha escuchado hoy con las que se refieren al mismo: "sicario nazi".

La reflexión de Iker Jiménez sobre el tema

"Yo decía: 'Esto también es odio con h, creo. No sé, llamar a alguien nazi, un periodista tiene que preguntar, es verdad que también a veces se puede meter en líos", reflexiona. Eso no quita que, puntualiza, "si hay una agresión física, me imagino que eso es intolerable. Pero, ¿habrá habido o no habrá habido?".

"Lo que yo he visto es, en tromba, a muchas personas que también argumentaban dos cosas muy bravas: Uno que es intolerable porque Vito no es un compañero, no es un periodista. Me imagino que lo dicen porque para estos próceres del periodismo en tertulias, grandes presentadoras radiofónicas y tantos, el periodista es aquel que imagino que está licenciado. Bueno, no sé si Vito le falta alguna asignatura, no le falta, no lo sé. Pero, si yo les dijera a ustedes la lista de los que van dando sopas con ondas y lecciones que no tienen la carrera", afirma.

"Yo sí tengo la carrera, no desprecio a nadie porque no la tenga. En mi equipo hay un montón de gente sin carrera que son grandes periodistas también. Pero es curioso que los que van dando clases y diciendo que ese no se puede hablar de él son los que precisamente, por mucho que tengan bombo y boato, no tienen la carrera. Nombres sobran y cargos también", añade.

Sin embargo, considera que "hay una especie de entretela que no logro entender para que esto ocupe todos los medios" ya que "algunos dicen esto es para desviar de lo importante".

"Sabremos si hay una agresión, que si lo hay, no hay nada más que hablar. Ahora, si no la hay, no lo sé. ¿Un periodista no tiene que abordar a un personaje que es noticia? ¿La mujer del presidente en este momento es noticia? ¿Hace Vito Quiles lo que no hacen otros periodistas que van y preguntan? ¿Molesta porque pregunta sobre todo en torno a un ámbito y no a otro? Creo que es un tema sensacional para no solo hablar del juicio, si no hablar de este acontecimiento", reflexiona.