Horizonte Madrid, 29 ABR 2026 - 23:17h.

Aldama ha señalado a Pedro Sánchez de estar "el escalafón 1" y que el PSOE se financió ilegalmente, pero no podrá presentar pruebas

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"Impresionante lo que ha dicho Aldama a nivel de contundencia, pero ¿dónde están las pruebas?", se preguntaba Iker Jiménez en la entrega del miércoles 29 de abril de 'Horizonte' marcada por la comparecencia del empresario en el Tribunal Supremo. La respuesta a si podría adjuntar pruebas la tiene la experta en leyes Bea Talegón.

El motivo por el que Aldama no podrá presentar pruebas

Para explicar el motivo, primero puntualiza varias cuestiones importantes: Una de ellas es la importancia de saber sobre Derecho Procesal porque "cuántos juicios se han cerrado porque se han cerrado los plazos o han hecho algo mal", otra es que nos encontramos "en una causa especial porque hay personas aforadas" y la última que "está dentro del proceso abreviado". Pero, ¿esto qué significa?

"Pues que en el momento que a Víctor de Aldama le acusan, él tiene 10 días normalmente para contestar con su escrito de defensa y en ese escrito de defensa es donde su abogado tiene que presentar todo lo que considere que son pruebas que se tienen que llevar a cabo y esto luego el Tribunal tendrá que decidir qué pruebas admite, qué pruebas inadmite", explica la colaboradora.

Sin embargo, "estamos ya en una fase posterior a todo esto", concretamente en la de juicio oral. Por lo que, si ha habido alguna cuestión sobrevenida en todo este tiempo, algo nuevo, alguna prueba, algún indicio que sea necesario, los abogados se deben acercar al Tribunal y decir 'Señoría, tengo nuevas pruebas'. Además, "tiene que ser el Tribunal, en este caso, el que las admita o inadmita", afirma.

"Por lo tanto, lo que hoy hemos oído decir a Víctor de Aldama en algunos casos cuando ha señalado y ha acusado a personas que no están imputadas, ni procesadas, ni investigadas en esta causa, dicho de una manera coloquial, quedaría en agua de borrajas porque no ha presentado pruebas en el momento procesal oportuno para ello, ni ahora mismo tampoco ha solicitado que se incluyeran al iniciarse la fase oral", informa.

Eso no quita que "hay otras causas abiertas en las que él ya ha dicho que irá presentando pruebas porque ahí sí hay otros momentos procesales, no son el abreviado", señala. Por lo que "hay una interconexión porque sí pueden aparecer pruebas que puedan salpicar en otros juicios", concluye.