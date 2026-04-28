Logo de cuatrocuatro
Logo de HorizonteHorizonte

Las bonitas palabras de Iker Jiménez a David Alandete tras contar cómo vivió el intento de atentado contra Trump: "Me parece histórico"

Las bonitas palabras de Iker Jiménez a David Alandete tras contar cómo vivió el intento de atentado contra Trump: "Me parece histórico"
Iker Jiménez, a David Alandete tras contar cómo vivió el intento de atentado contra Trump: "Me pareció brutal lo que hiciste". cuatro.es
Compartir

David Alandete, corresponsal de 'ABC' en la Casa Blanca, fue uno de los testigos que vivió el intento de atentado contra Donald Trump el pasado sábado. Tras contar en varias tertulias - entre las que se encuentra 'Horizonte'- su relato, Iker Jiménez ha decidido valorar su labor informativa en directo con unas bonitas palabras.

Temas