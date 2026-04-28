Las bonitas palabras de Iker Jiménez a David Alandete tras contar cómo vivió el intento de atentado contra Trump: "Me parece histórico"
El presentador de 'Horizonte' valora al corresponsal como "maestro del periodismo" por su labor informativa
La experiencia de David Alandete, corresponsal de 'ABC', en la cena de Trump: "Un agente de Vance mencionó los disparos y ahí nos dimos cuenta de todo"
'Horizonte', en Mediaset Infinity
David Alandete, corresponsal de 'ABC' en la Casa Blanca, fue uno de los testigos que vivió el intento de atentado contra Donald Trump el pasado sábado. Tras contar en varias tertulias - entre las que se encuentra 'Horizonte'- su relato, Iker Jiménez ha decidido valorar su labor informativa en directo con unas bonitas palabras.