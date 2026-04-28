Miguel Salazar Madrid, 28 ABR 2026 - 23:32h.

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David Alandete, corresponsal de 'ABC' en la Casa Blanca, fue uno de los testigos que vivió el intento de atentado contra Donald Trump el pasado sábado. Tras contar en varias tertulias - entre las que se encuentra 'Horizonte'- su relato, Iker Jiménez ha decidido valorar su labor informativa en directo con unas bonitas palabras.