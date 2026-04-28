Lara Guerra 28 ABR 2026 - 00:37h.

Ketty Garat muestra todos los detalles de las pruebas: "'Te prometimos que no te íbamos a desmentir"

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Ketty Garat, periodista adjunta a la dirección en 'The Objective', después de publicar un whatsapp que en el que 'Cerdán traicionó a Ábalos aireando la prostitución para ocultar la trama de corrupción'.

En primer lugar, Ketty explica que "Santos llega es un emisario que llega en noviembre de 2021, en el marco de una investigación por los motivos de la caída de Ábalos, para desplegar una operación de control de daños. Intentar encapsular en Ábalos la corrupción, y tapar la de Cerdán y del propio PSOE. Esto para mi es la clave de bóveda de toda la investigación que llevo haciendo durante 4 años y que, básicamente era certera cuando decíamos que una decena de fuentes que demostraban que Sánchez sabía el inicio de la trama corrupta que había en torno a José Luis Ábalos"

Además, también aclara que "estaba Cerdán que antes no sabíamos que estaba y que él cesa a Ábalos por la prostitución, por los gastos en el partido y por las malas compañías, en las que estaba Ignacio Palomo y Víctor de Aldama".

Ketty Garat: "En un momento emocionalmente difícil pido ayuda"

Por otro lado, Ketty explica que "Cerdán aporta información en el final de la investigación. Yo hablo con una decena de personas y cuando tengo acceso a lo del parador de mayo de 2021; es en este momento cuando me mandan a Cerdán. Él es un paracaidista que aporta la información y se va. Yo hay un momento que empieza toda la cacería contra 'The Objective' por publicar todo y yo, en un momento emocionalmente difícil pido ayuda y él me dice 'te prometimos que no te íbamos a desmentir'.

Por último, Garat detalla que "yo accedo en un momento concreto y está presionando al partido para desmentir mis publicaciones, cosa que no hicieron en ningún momento. Esto no pasó porque ellos llegaron a un acuerdo conmigo para no aportar las facturas de las que sí me habían hablado".