Miguel Salazar Madrid, 27 ABR 2026 - 23:52h.

Poco antes del intento de atentado, el profesor mandó un manifiesto a sus familiares donde exponía las razones por las que quería acabar con la cúpula del gobierno estaodunidense

Tres magistrados se pronuncian sobre la prioridad nacional: "Amenaza la convivencia y conculca los valores constitucionales"

'Horizonte' (27/04), en Mediaset Infinity

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Cole Allen ha sido acusado de cuatro delitos -intento de asesinato del presidnete, transporte de un arma de fuego y munición con la intención de cometer un delito grave y uso de un arma de fuego durante un crimen violento- tras haber sido el autor de un intento de asesinato contra Donald Trump y otros dirigentes de la administración que dirige.

Este profesor, también ingeniero y diseñador de videojuegos, habría hecho un manifiesto que difundió a sus familiares minutos antes de que el hotel Clinton presenciase un suceso de terror durnate la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. A ojos del doctor Cabrera, el tono de "humor" que emplea en el texto deja entrever su personalidad.

Allen, según el doctor Cabrera, no es cualquier "psicótico"

"Es un sujeto inteligente", explica el psiquiatra y colaborador de 'Horizonte'. Además, el experto cuenta que no es ningún radical que pueda considerarse como "trastornado" o "psicótico". "Estamos ante una cosa inédita", aclara el doctor Cabrera como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Además, ese manifiesto deja clara otra cuestión vinculada a la forma en la que actuó Cole Allen. "Este tipo venía preparado, no ha sido un impulso", comparte. El psiquiatra expone que lo que se debe valorar ahora es su "pasado" y la forma en la que se había relacionado con su entorno. "Es un sujeto que no le importa acabar con su vida y lo hace sonriendo", señala.