Horizonte Madrid, 24 ABR 2026 - 00:49h.

Esta fue la conversación que Soraya Rodríguez mantuvo con Francina Armengol en el baño tras la votación en el Comité Federal de 2016

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Ketty Garat ha sacado a la luz unas polémicas imágenes del Comité Federal de 2016 donde se voto de manera secreta después de que dimitiera la mitad más uno de la Ejecutiva. Sin embargo, en esas imágenes se ve cómo un trabajador de Ferraz metía una urna sin que la mayoría lo viesen en un cuarto oscuro.

Quien sí lo voy y se levantó para reclamarlo, tal y como se ve en el video, fue la exportavoz del partido en el Congreso Soraya Rodríguez. La exdiputada entra en 'Horizonte' para contar cómo vivió ese "día terrible".

Es cuando Ketty Garat le pregunta sobre el momento en el que se levanta y sale de la sala para dirigirse al servicio, lugar en el que se encuentra con una persona, para saber qué conversación mantuvieron.

Esto le respondió Francina Armengol

"Me voy al baño porque salgo en un estado de mucha excitación, como estaban otros compañeros también. Me meto en el baño y me siento en el suelo llorando", cuenta la entrevistada.

Ahí entra Francina Armengol "en el mismo estado" y la exdiputada aprovecha para decirle: "Francina, por favor, parad esto. Parad esto, por Dios. ¿Cómo vamos a votar de esa manera?". A lo que la actual presidenta del Congreso de los Diputados le respondió: "No, no. Lo que sucede es que no se puede votar en este Comité hoy. En estas condiciones ya este Comité no puede votar".

Sin embargo, se acabó llevando a cabo "un incumplimiento evidente de los Estatutos y una resistencia a aceptarlo y aceptar el resultado democrático": "Todos salimos muy dañados".

"Pedro siempre ha puesto por delante sus intereses personales a los intereses del partido a los que apelaba Susana y, desde mi punto de vista, primero es interés general y luego los intereses de España", apunta.