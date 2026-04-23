Horizonte Madrid, 23 ABR 2026 - 22:41h.

A Ketty Garat le ha llegado cómo han reaccionado a la publicación de las imágenes del Comité de 2016 en el Palacio de la Moncloa

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En 'Horizonte', el primer tema con el que hablen es con las filmaciones del comité federal del PSOE del 2016 llevado a cabo en Ferraz y que ha sacado a la luz Ketty Garat en su medio, 'The Objective'.

Unas imágenes que se custodiaron durante 10 años y que la periodista "desconocía hasta hace unos años" ya que "no sabía que se grababan los comités federales": "Este desde luego se grabó, pero sí me consta que Ferraz dio la orden de que no se pudiera reproducir, que es algo habitual. En esa ocasión se capó el canal, con lo cual solo se podía ver o internamente 'in situ' dentro de la sala Ramón Rubial de Ferraz o ya en el departamento audiovisual que está situado en la primera planta, al lado de los servicios de prensa".

"Me consta que hay un nerviosismo absoluto por parte del Palacio de la Moncloa y de Ferraz, que hoy había una especie de caza de brujas para encontrar al topo y que evidentemente no lo han conseguido, ni lo conseguirán", revela Ketty Garat. Un hecho que a Iker Jiménez le parece "tremendo en el sentido periodístico".

¿Qué estaba en juego en este comité federal?

Según explica la periodista, "estaba en juego la investidura de Mariano Rajoy": Básicamente, Pedro Sánchez sostenía esto del 'No es no' y había un amplio número de dirigentes de varones del Partido Socialista que querían una abstención técnica para favorecer esa investidura porque habíamos repetido ya las elecciones y no querían ir a unas terceras elecciones".

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Como "Sánchez se negaba en redondo" y, "para forzar la dimisión del secretario general" se produce la dimisión de la mitad más uno de la ejecutiva. Esto supone que, siguiendo los estatutos del partido, "automáticamente la ejecutiva decae y, por lo tanto, el secretario general está depuesto".

"Pedro Sánchez se niega a aceptar esta norma interna y va a la reunión del Comité Federal con el resto de los miembros de la ejecutiva intentando que esa ejecutiva vote y en un momento concreto del Comité Federal dice 'Vamos a votar y lo vamos a hacer de manera secreta'. Aparece un trabajador de actos públicos de Ferraz que mete una urna de metacrilato sin que la mayoría lo vean y lo mete en un cuarto oscuro sin censo, sin luz ni taquígrafos, sin papeletas", explica la periodista. Si quieres verlo con tus propios ojos, ¡dale play al video!

Las polémicas imágenes de la urna

En el programa también emiten las polémicas imágenes de la urna en el que se ve a Soraya Rodríguez levantándose "muy enfadada" y "se va absolutamente desolada, hecha un mar de lágrimas" por un motivo: "No lo podía soportar".