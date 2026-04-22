Horizonte Madrid, 22 ABR 2026 - 22:40h.

La presentadora responde a la pregunta de Sánchez sobre a qué viene la fuga de votos de los jóvenes

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El colaborador de 'Horizonte', comentado el robo en plena Gran Vía donde le arrebatan a un hombre un reloj de 700.000 euros, destaca el "empeoramiento de las condiciones de vida en ciertos barrios".

Es Teresa Gómez, periodista de 'The Objective', quien se muestra de acuerdo y señala: "Vallecas ha pasado de votar al Partido Socialista a votar a Vox y son trabajadores obreros".

Momento que aprovecha Carmen Porter para explicar el motivo por el que considera que los jóvenes están cambiando su voto hacia la extrema derecha.

El motivo, según Carmen Porter

Carmen Porter tiene la respuesta a la pregunta que se hacía Pedro Sánchez de "por qué se está yendo tanta gente joven a Vox". "Es porque en sus barrios donde han nacido y donde han visto que sus padres eran unos currantes de toda la vida, ahora les están jorobando vivos y lo que hacen es radicalizarlos hacia el otro lado completamente", explica.

De hecho, la presentadora señala del último movimiento de Sánchez en este aspecto dado que, según 'OKdiario', "se ha traído al gurú comunista de Lula para frenar la fuga de votos de jóvenes".