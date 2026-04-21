Jupol denuncia que el Gobierno les ha "dejado fuera" en la regularización de migrantes: "Son competencias únicas y exclusivas de la Policía Nacional"
Ibón Domínguez comparte el "hartazgo" del sindicato en 'Horizonte' tras el anuncio de Marlaska
Roberto Vaquero da su contundente opinión sobre la regularización de los migrantes: "Son políticas antiobreras"
'Horizonte', en Mediaset Infinity
Sensación de "sorpresa" y "hartazgo" en Jupol, el sindicato mayoritario del cuerpo de la Policía Nacional, tras el anuncio de Fernando Grande-Marlaska en donde asegura que no serán regularizados los migrantes que tengan antecedentes penales y que puedan suponer un "riesgo" para la seguridad nacional y el orden público.
Ibón Domínguez, portavoz de Jupol, traslada en 'Horizonte' su gran "enfado" en este asunto. "Nos han dejado fuera de unas competencias que entendemos que son únicas y exclusivas de la Policía Nacional", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.