Miguel Salazar Madrid, 21 ABR 2026 - 23:02h.

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Sensación de "sorpresa" y "hartazgo" en Jupol, el sindicato mayoritario del cuerpo de la Policía Nacional, tras el anuncio de Fernando Grande-Marlaska en donde asegura que no serán regularizados los migrantes que tengan antecedentes penales y que puedan suponer un "riesgo" para la seguridad nacional y el orden público.

Ibón Domínguez, portavoz de Jupol, traslada en 'Horizonte' su gran "enfado" en este asunto. "Nos han dejado fuera de unas competencias que entendemos que son únicas y exclusivas de la Policía Nacional", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.