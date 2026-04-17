Horizonte Madrid, 17 ABR 2026 - 02:30h.

Además, el subinspector de la Policía Nacional expone las legislaciones que van en contra del Real Decreto

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Haciendo referencia a las gráficas sobre el cambio de migración y su impacto en España a los que Carmen Porter ha estado comentando junto al experto en datos Nicolás Rodríguez y, teniendo en cuenta otros estudios que hay sobre cuestiones de sustitución demográfica, Roberto Vaquero opina contundentemente sobre el Real Decreto del Gobierno sobre regularización de los migrantes.

El escritor e historiador considera que, con ello, "estamos regalando el estar aquí a gente que ha venido de forma ilegal" cuando "lo normal cuando alguien de forma ilegal pisoteando las leyes y el orden que hay aquí es que se le deportara y si quieren volver, que vengan haciendo las cosas como las tienen que hacer".

"Hay un problema muy grave porque tenemos un señor que quiere batir el récord de regularizaciones porque con el PP también pasaba", señala Roberto Vaquero. Con esto quiere decir que "esto no es de izquierdas o de derechas": "Aquí obispos, empresarios y gente como Irene Montero se dan todos la mano como hermanos para arruinar el país".

Y es que el colaborador está en desacuerdo con las personas que creen que no pasará nada con la regularización: "Es que ya está pasando, esa gente ya está aquí. La gente que se dedica a delinquir, a aumentar ese porcentaje de delitos sexuales, de delitos terroríficos, ya están aquí. Ese problema ya está".

Para Roberto Vaquero esta medida es "un puente de plata para que de aquí a dos años si son de determinados países o 10 si son de otros se puedan nacionalizar".

"Esto no va ni de izquierdas, ni de derechas. Son políticas totalmente antiobreras porque los que se comen toda esta inmigración de este tipo somos la gente que vivimos en los barrios obreros que están degradados. La gente está huyendo de esos barrios porque no se puede ni vivir y la gente que vive en sitios de ricos con seguridad privada pueden permitirse que venga mucha inmigración", opina tajante.

Las legislaciones en las que va en contra del Real Decreto

En 'Horizonte', el subinspector de la Policía Nacional y portavoz de JuntosPolGC Alfredo Perdiguero señala que existen tres legislaciones que están en contra de este Real Decreto y las expone en el programa.