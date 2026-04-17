Horizonte Madrid, 17 ABR 2026 - 01:19h.

El periodista disidente chino da sus argumentos por los que considera que Sánchez tiene un "papel de un traidor" en su cuarto viaje a China

Si quieres volver a ver los programas de 'Horizonte', puedes hacerlo en la plataforma de Mediaset Infinity

Compartir







La mesa de 'Horizonte' comentaba durante el programa del jueves las claves del "idilio" entre Pedro Sánchez y Xi Jinping cuando Iker Jiménez señalaba que su colaborador Yuan Lee, tal y como él mismo contaba sobre su país, "no podría decir algo en contra del Presidente".

Sin embargo, puntualiza: "Aquí en España sí porque en España aún hay libertad". Por esta razón, da su más sincera opinión sobre el papel de Pedro Sánchez en su viaje al gigante asiático.

Yuan Lee argumenta el motivo

"Está haciendo el papel de un traidor durante este viaje a China", declara tajante el periodista disidente. El motivo por el que califica de esta manera al presidente del Gobierno es porque "con la intención quizá de mejorar un poco la cifra déficit con China" al final "lo que trae de China a España no es una inversión auténtica": "Yo le llamo una inversión infiltrada".

De esta manera considera que "está vendiendo España": "China tiene una ambición estratégica. Lo que quieren ellos es comprar tecnología, comprar los datos y aumentar la influencia política. Su propósito final es conquistar el mercado".