Horizonte Madrid, 16 ABR 2026 - 23:42h.

Los jueces de instrucción de Madrid han hecho una declaración institucional mostrando su apoyo a Peinado y rechazando la actitud de Bolaños

No te pierdas ningún programa de 'Horizonte', en Mediaset Infinity

Compartir







En 'Horizonte' dan visibilidad a "una carta importante" que tiene que ver con los jueces, con el juez Peinado y con toda la polémica que ha habido. Es Carmen Porter quien lee el contenido de esta declaración institucional de los jueces de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid en la que muestran su apoyo Juan Carlos Peinado y rechazan "las descalificaciones" de "quienes ostentan cargos en el Ejecutivo, incluso del propio ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños" quien "lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes de manera constante, tratan de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces": "La Ley es igual para todos, sin privilegios".

En el programa reciben a su colaborador, el magistrado Jesús Villegas, quien después de chequear su estado de salud pasa a opinar sobre esta declaración con la que todos los compañeros del club de periodistas de 'Horizonte' "estaban todos poniendo unas caras".

La opinión de Jesús Villegas sobre la carta

La opinión del magistrado es clara: "Es un comunicado histórico y yo estoy orgullosísimo de mis compañeros". Dicho esto, al profesional le gustaría que se fijaran en un detalle: "Los jueces salimos en defensa de aquellos jueces que han sido injustamente atacados, pero los jueces no salimos en defensa de aquellos jueces que supuestamente tienen cátedras ilegales o que cobran mordidas. Si algún juez se involucra en esas conductas, pues a la maldita calle. Las ovejas negras al matadero. Jamás defenderé yo a un compañero, entre comillas, que tenga la toga llena de fango".

Pero no todos lo hacen dado que "algunos políticos salen a defender a personas que están investigadas por esas conductas", señala. En cuanto a las declaraciones de Félix Bolaños, apunta: "Vamos a ver, será la adjudicatura de Marte, evidentemente, porque aquí en la adjudicatura española el único clamor que hay es contra el ministro. Yo no sé en qué mundo imaginario vive".

Es Iker Jiménez quien se interesa por saber a qué nivel de histórico se refiere con este suceso. "Hay una cuestión muy significativa, es muy importante que nos fijemos en que son jueces de instrucción, los jueces que dirigen la investigación criminal en España y quieren acabar precisamente con esos jueces para reemplazarlos por unos fiscales dependientes del poder Ejecutivo de la política".

Por último, concluye: "Pueden gritar, pueden berrear, pueden llorar como niños, pero la maquinaria de la justicia es imparable".