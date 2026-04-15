Miguel Salazar Madrid, 15 ABR 2026 - 23:40h.

El psquiatra forense asegura qué daría un giroradical al caso tras autorizar el juez la inspección del zulo hallado en casa del sospechoso de la muerte

El doctor Cabrera habla de la situación personal del juez Peinado: "No puede salir de casa prácticamente"

'Horizonte', en Mediaset Infinity

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Un zulo en casa de Óscar Sanz, el único sospechoso de la muerte de Esther López, ha dado un giro de 360 grados al caso que comenzó en enero de 2022 con su desaparición. Este hallazgo ha tenido una gran relevancia para la investigación, porque se valora que el posible responsable -que continúa en libertad a espera de juicio- del crimen podría haber llevado a esa zona de la vivienda el cuerpo de la víctima antes tras haberla atropellado.

El argumento de peso que demostraría que López fue llevada al zulo tras su atropello

Hay una prueba que podría arrojar la luz definitiva al caso. Según el tabloide 'Okdiario', el juzgado de instrucción que investiga el caso ha solicitado a Criminalística de la Guardia Civil la inspección del sótano en la vivienda del acusado, que ahora pertenece a otro propietario.

El doctor Cabrera se atreve a decir cuál sería la clave para que el crimen sea resuelto de una vez por todas. "Como haya ADN allí de ella, está liquidado", asegura el psiquiatra forense en 'Horizonte'.

El colaborador del programa de Cuatro asegura así que con que se encuentren restos biológicos de Esther López en alguna pared o en cualquier otra parte del zulo, se conseguiría "un argumento de peso" que demostraría que la víctima estuvo en la vivienda tras ser atropellada.