El doctor Cabrera habla de la situación personal del juez Peinado: "No puede salir de casa prácticamente"

Miguel Salazar Madrid, 14 ABR 2026 - 22:53h.

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El doctor Cabrera, gran amigo del juez Peinado, asegura que este "no puede salir de casa prácticamente" tras procesar a Begoña Gómez por cuatro delitos -malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca-.

El psquiatra forense, también colaborador de 'Horizonte', relata que al juez Peinado le han llegado "a retirar la palabra" en los pasillos de los juzgados de Plaza de Castilla por liderar la instrucción del caso de la mujer del presidente del Gobierno. "Me interesa la parte humana", le decía Iker Jiménez tras sus confesiones.

El doctor Cabrera, sobre la situación del juez Peinado: "Nunca antes le había pasado esto"

"Detrás de un juez, hay una persona. Detrás de un fiscal, hay una persona, y detrás del juez Peinado hay una persona que es él y que tiene familia", relata el doctor Cabrera. "¿Sintió la presión?", le pregunta el periodista.

El psquiatra aclara que es imposible ver por la calle al juez si no lleva "un periódico en la cabeza". "Nunca antes le había pasado esto y lleva en la administración de justicia muchos años y se va a jubilar en 5 o 6 meses. Su vida judicial ya está acabándose y lleva toda al vida ahí", cuenta el doctor Cabrera.