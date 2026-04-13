El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos pero no por intrusismo profesional.

"Indignación" en Moncloa por el auto de Peinado contra Begoña Gómez en pleno viaje oficial a China.

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El juez que investiga el 'caso Begoña Gómez' ha acordado procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, pero no por intrusismo profesional.

El juez Juan Carlos Peinado ha cerrado la investigación a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, justo tres días antes de que se cumplieran los dos años de una instrucción en la que ha decidido que el caso acabe en manos de un jurado popular.

Peinado tenía que decidir si prorrogaba la causa por seis meses más, lo que la habría llevado más allá de su jubilación obligatoria a los 72 años, y ha optado por cerrarla tras varios reveses de la Audiencia Provincial e incluso un frustrado intento de imputar a un ministro.

En el auto de 38 páginas -contra el que cabe recurso- el juez hace alusión "a regímenes absolutistas" y a Fernando VII al aludir al presunto uso de Begoña Gómez de su papel como esposa del presidente del Gobierno en beneficio propio.

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Con la oposición frontal de la Fiscalía y las defensas desde que arrancó, el juez ha propuesto juzgar a Gómez y a su asesora Cristina Álvarez por cuatro delitos (corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida) y al empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

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El juez concede un plazo de cinco días a todas las partes personadas para que "insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales". Peinado decide archivar el presunto delito de intrusismo profesional "al no haber más que un indicio endeble, no habiendo indicios plurales y sólidos".

El instructor, que rechaza prorrogar la instrucción, descarta además que se aporte la vida laboral de Gómez o la actualización de los salarios percibidos por Cristina Álvarez, su asesora en el Palacio de la Moncloa, a la que también procesa, al igual que al empresario Juan Carlos Barrabés, los tres investigados en la causa.

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El juez llegó a imputar a 6 personas y apuntó a Bolaños

El procedimiento cumplió su primer año con el juez en el complejo de la Moncloa, interrogando como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a quien después pidió sin éxito imputar ante el Tribunal Supremo, que no vio "indicio mínimamente fundado" contra él.

Peinado sí que veía indicios contra el ministro en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, donde cree que hubo malversación de dinero público al sostener que esta asistente trabajó para la actividad privada de la mujer del presidente del Gobierno.

El juez incluyó la malversación al catálogo de delitos que investiga y abrió una pieza separada contra Gómez y su asesora, en la que también situó al delegado de Gobierno de Madrid, Francisco Martín, que se convirtió en el sexto investigado de la causa en 2025.

Pero la Audiencia de Madrid corrigió al juez y llegó a sacar de la causa a tres imputados: a Martín, contra quien no vio "el más mínimo indicio", al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y al exconsejero madrileño y directivo del Instituto de Empresa Juan José Güemes.

Las enmiendas de la Audiencia Provincial: de la malversación al jurado

La Audiencia Provincial también ha enmendado en el último año dos ejes sobre los que se ha vertebrado la causa del juez Peinado: la investigación de la malversación por separado y la propuesta de llevar el caso a un jurado. En septiembre de 2025, el juez dio la sorpresa al proponer que, de llegar a juicio la pieza de la malversación, fuese por un tribunal de jurado, y citar a los imputados en sábado -una dinámica que después se repetiría-. Poco después, hizo lo mismo con la pieza principal.

Un mes después, la Audiencia de Madrid revocó la decisión del juez de investigar la malversación aparte y le instó a llevarlo todo en un único procedimiento y, ya en enero de este año, anuló, por falta de motivación, la resolución que transformaba la causa en procedimiento de jurado.

Pero no todas las resoluciones de este órgano judicial han sido desfavorables para el juez. La Audiencia también ha avalado que Begoña Gómez y su asesora sean investigadas por malversación, al considerar que un "primer indicio" que la primera contratase a la segunda por ser amiga suya.

El juez cumplió órdenes y el mes pasado reunió todos los indicios que ve contra los imputados en un auto de 46 páginas en el que insistía en el procedimiento del jurado. Entre otras cuestiones, expuso que Begoña Gómez habría aprovechado "su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional".

Durante el último año, el juez ha profundizado en sus pesquisas sobre si hay malversación en el trabajo de la asesora de Gómez, pero también en todo lo referente a la cátedra que codirigió la mujer del presidente del Gobierno en la Complutense y el patrocinio de un software. Pero también ha seguido con sus intentos de averiguar si hay "hechos nuevos" para investigar a Gómez por el rescate de Air Europa, algo que la Audiencia le ha impedido cuatro veces.

Sábado, domingo o Miércoles Santo en el juzgado

Especialmente controvertidas han sido las decisiones del juez de citar a investigados en sábado o domingo, cuando su juzgado estaba de guardia. Decisiones que motivaron la queja de algún ciudadano anónimo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha archivado esa y otras, pero ha instado a seguir investigando la que presentó el ministro Bolaños contra Peinado por su interrogatorio.

Y si en 2025 Bolaños declaró en Miércoles Santo, en 2026 el juez convocó a los abogados e investigados -que no acudieron- a una vista. Todo ello un año en el que las críticas de las defensas no han parado de sucederse en forma de recursos, y se han unido a otras de miembros del Gobierno y representantes públicos. Contra algunos de ellos, como los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska, el juez decidió tomar acciones judiciales por vulneración del honor.

El Gobierno recibe con indignación el auto de procesamiento

El Gobierno ha recibido con "indignación" la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez y también por hacer coincidir este anuncio en pleno viaje oficial del jefe del Ejecutivo y su mujer en China. Fuentes de Moncloa trasladan el malestar que existe en el Gobierno por el auto y por "algunas expresiones contenidas en el mismo".

Fuentes de Moncloa trasladan el malestar que existe en el Gobierno por el auto y por "algunas expresiones contenidas en el mismo".

En el Gobierno ha generado enfado que Peinado se refiera a este caso como "conductas que provienen de palacios presidenciales" y que "parecen más propias de regímenes absolutistas por suerte ya olvidados", según indica en su dictamen, en el que además compara los hechos investigados con el comportamiento durante el reinado de Fernando VII, en el siglo XIX.

El presidente ha expresado en varias ocasiones su discrepancia con la investigación que lleva a cabo Peinado y suele repetir que quedará en nada y el tiempo pondrá las cosas en su sitio, pero además, en el Gobierno reprochan al juez que haga coincidir la publicación de sus decisiones con viajes oficiales del Presidente al extranjero. "Un hecho que no es casual", reprochan.