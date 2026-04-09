El tercer día de juicio desvela presuntas comisiones de Ábalos

Isabel Sanz 09 ABR 2026 - 21:26h.

Todavía no han salido las de las mascarillas, pero sí otras, por gestiones para la presunta trama de hidrocarburos

La comisión habría sido un chalet a cambio de una licencia

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En este tercer día del juicio de las mascarillas con Ábalos y Koldo en el banquillo se ha empezado a hablar de presuntas comisiones a Ábalos. Todavía no han salido las de las mascarillas, pero sí otras, por gestiones para la presunta trama de hidrocarburos. La comisión sería un chalet a cambio de una licencia. Así lo ha contado Carmen Pano, imputada en esta trama que ha explicado que llegaron a Ábalos a través de Aldama.

Ellos querían una licencia para ser operadores y, según este relato, Ábalos les dijo que quería un chalet determinado en la alcaidesa, en Cádiz. Ellos lo compraron, hicieron un contrato de alquiler con opción a compra, pero seis meses después, cuando Ábalos ya no era ministro y ellos creían que no iban a obtener la licencia, lo desahuciaron. El motivo oficial, que solo había pagado la fianza y un mes de alquiler.

Pero Carmen Pano también ha hablado del tema por el que más se la conoce: sus supuestas entregas de bolsas de dinero en Ferraz. Un tema, hay que decir, que no se enjuicia en el Supremo. Pero Carmen Pano estaba ahí y el abogado del PP no ha querido dejarlo pasar. Son dos entregas de 45.000 euros cada una, Según Pano era de parte de Aldama, pero hoy ha dicho que no sabía ni para quién era, ni para qué era, ni quién era el hombre que la estaba esperando en la segunda planta de la sede del PSOE para recoger el dinero.

Los sobres de dinero en efectivo también están siendo protagonistas. Tres sobres con dinero han salido y los tres relacionados con el hermano de Koldo García, Joseba. Dos son los que dice que fue a recoger a Ferraz, que serían liquidaciones de gastos de Koldo, y que según las defensas eran legales y que entregó a su excuñada. El otro lo recibió en la República Dominicana con 10.000 euros. Presuntamente eran mordidas, también del entorno de Aldama.