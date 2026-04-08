Mandan a prisión a un hombre en silla de ruedas por defenderse de un ladrón con un cuchillo

Más de 300 vecinos salen a la calle para pedir la puesta en libertad de Pepe en el barrio del Buen Pastor de Barcelona

Un hombre fuera de sí ataca a su vecino con una espada de gran tamaño: “Pensaba que se trataba de una broma”

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¿Cárcel para un inocente? Más de 300 vecinos han salido a la calle en el barrio del Buen Pastor en Barcelona para pedir justicia por un vecino en silla de ruedas que ha sido condenado a prisión por defenderse de un ladrón con un cuchillo. Aseguran que es un hombre pacifico y que tiene graves problemas de salud.

Un anciano en silla de ruedas estaba tomando el sol tranquilamente en la calle cuando un hombre de origen magrebí intentó atracarle. Él se intenta defender con un cuchillo y le propina una puñalada mortal al ladrón. Un acto de defensa propia que ha terminado con Pepe, el anciano, en prisión por riesgo de fuga.

Rodeado de 300 vecinos, Jordi Juliá nos ha dado la última hora de la investigación y ha podido hablar en directo en 'En boca de todos' con la esposa y el hijo del Pepe, quiénes denuncian que le hayan enviado a prisión por defenderse y presentando un delicado estado de salud. Los familiares se han enterado en directo de que la Fiscalía pedirá la liberación del detenido si consigue acreditar su estado de vulnerabilidad.

Nacho Abad, sorprendido por la entrada en prisión del anciano bajo el argumento de un riesgo de fuga ha querido saber cuáles eran los argumentos de la familia quiénes aseguran que su padre tiene un grave problema de salud pulmonar y que no puede estar ni un minuto más en prisión: “Estamos seguros de que fue un accidente y de que todo se solucionará. Confiamos plenamente en la justicia. Es un padre de familia, un abuelo con graves problemas de salud… Está muy grave, él estaba tranquilamente y sin querer hacer daño a nadie…”.

Temen por su estado de salud y piden que le envíen a un hospital o se tomen otras medidas. Además, insisten en que confían en la justicia y en que todo se solucione. Al grito de ‘Libertad para Pepe’, los vecinos aseguran que Pepe es un buen hombre y denuncia la inseguridad que viven en su barrio.