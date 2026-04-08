Jéssica, la amiga del exministro de Fomento, aseguró ante el juez que Carolina Perles le maltrataba psicológicamente a su exmarido

Un hombre fuera de sí ataca a su vecino con una espada de gran tamaño: “Pensaba que se trataba de una broma”

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Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para responder a la declaración de Claudia Montes ‘Miss Asturias’ y Jéssica ante el juez por el Caso Koldo. Unas declaraciones sobre su persona ante las que no puede mantenerse en silencio.

Antes de responder a las preguntas del presentador de ‘En boca de todos’ y responder a las acusaciones que las ‘amigas’ de su exmarido, José Luis Ábalos, hacían sobre su persona, Carolina se ha mostrado muy contundente sobre la opinión de Ramón Espinar sobre su aparición en los medios: “Tenga un poco de respeto por el dolor de las personas, a nosotros nos han llamado para salir. Llevo mucho tiempo callada y creo que podría haberme puesto a hablar desde el primer día porque viví situaciones muy tensas y me hubieran pagado una barbaridad… Levo mucho tiempo callada, pero si a mí se me menciona y se están diciendo cosas que no son ciertas, respeta que, por mi dignidad, yo también lo hago…”.

Ramón Espinar no ha dudado en mostrarle sus disculpas: “Humanamente te deseo lo mejor y te pido disculpas… Es una situación de mierda que no le deseo a nadie”. Ante lo que Carolin ha puntualizado: “No es por mí, hay una familia detrás”.

Respecto a las declaraciones sobre y de Claudia Montes, la exmujer del exministro de Transportes y Sostenibilidad ha explicado que ella no podía asegurar que fuera insistente. pero… “Yo no sé si era muy insistente, pero sí que es cierto que yo presencié una llamada a altas horas de la noche y en su día, me comentó que era una chica del partido en una situación complicada y que la iban a ayudar a salir de esa situación… Imagino que empatizaría con ella… Me sorprendió porque tú no llamas a un ministro a las 23:30 horas… Yo no sospeché…”.

Además, ha repetido que Ábalos nunca le ha reconocido una relación sentimental con ella: “Él siempre niega que haya tenido una relación sentimental con ella y dice que la trató de ayudar porque ella se lo pidió en su momento… Yo no tengo toda la información. Claudia sabe lo que ha vivido y yo sé lo que he vivido… Todas hemos tenido vidas paralelas y bien distintas…”.

Respecto a su relación con Jéssica, ha explicado que no había hablado con ella por teléfono, pero que sí se había puesto en contacto con ella: “Nunca me ha llamado, pero sí que me mandó unos mensajes cuando salieron a la luz unos mails… Eran un poco amenazantes y lo puse en conocimiento de su abogado… Me responsabilizaba a mí de haber desvelado detalles… Ella se pensaba que yo era conocedora de esto y yo en eso no tengo nada que ver…”.

Además, ha querido defenderse de las acusaciones que la dentista lanzó contra ella delante del juez: “Era una persona que le maltrataba verbalmente, que le llegaba a lanzar objetos y le gritabas delante de sus propios hijos…”.

“No voy a entrar a esa absurdez, entre yo y Ábalos siempre ha existido una buena relación y durante mucho tiempo. Cuando hubo situación detonante, en la relación hubo un antes y un después… Yo nunca le he faltado el respeto y menos delante de nuestros hijos… Creo que se está equivocando de persona e igual confunde las parejas… Yo jamás le he lanzado nada a José Luis, no es mi estilo…”, ha explicado Carolina Perles sobre su relación con José Luis Ábalos y antes de asegurar que ella no va a entrar en mayores conflictos: “Yo no voy a entrar en una guerra con nadie porque no tengo por qué… Yo no responsabilizo a estas personas, el responsable es José Luis Ábalos".

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