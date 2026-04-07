Los vecinos luchan contra la delincuencia no contra la nacionalidad: “No somos racistas”

Una vecina del joven que presuntamente asesinó a su padrastro: “Las discusiones entre ellos eran habituales”

Compartir







El pueblo de Montefrío (Granada) se ha unido contra el ataque de un hombre de origen magrebí que sembró el pánico en el pueblo hacha en mano. Los vecinos han hablado en directo en ‘En boca de todos’ para denunciar la inseguridad que vive el municipio: agresiones, robos, amenazas…

Tras múltiples situaciones de miedo y violencia, la actuación de un hombre de origen magrebí ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los vecinos de Montefrío en Granada. Un temporero salió a las 10:00 horas de la mañana con un hacha en la mano y agredió a las personas que se iba encontrando. La primera víctima fue un hombre de avanzada edad y tras él, dos mujeres que comenzaron a chillar al ver el ataque. El hombre se encuentra herido de gravedad, una de las mujeres ha sufrido un hachazo en la cabeza y otra tiene un dedo amputado.

Ante los ataques, los vecinos dan la voz de alarma por WhatsApp para que nadie salga a la calle y avisan a la policía local, quién con ayuda de la Guardia Civil termina deteniendo al agresor unos minutos más tarde en el monte. Tras el ataque, el pueblo entero se echó a la calle para pedir seguridad en sus calles. El hombre vivía en el pueblo, pero no estaba empadronado. El pueblo se une y se defiende, no están dispuestos a admitir que la inseguridad y el miedo se apodere del pueblo.

Este ataque no es un hecho aislado, hace una semana agredieron a su hijo de 12 años en una plaza. Eloy, otro vecino del pueblo, ha explicado en directo junto con Ana Gómez en ‘En boca de todos’, que es algo que se veía venir porque no hay ningún tipo de seguridad en el pueblo: “Estamos de acuerdo con las personas buenas que vienen a trabajar… Pedimos un respeto y seguridad para los menores y la gente mayor… No estamos en contra de los magrebís, estamos a favor de las buenas personas, que vengan a convivir…”

Los vecinos no hablan de racismo: "El que es delincuente puede ser español, italiano, marroquí o francés"

Y sobre todo, ha dejado claro que ellos no son racistas: “El que es delincuente puede ser español, italiano, marroquí o francés, el que es delincuente es delincuente, aquí no se trata de racismo”.

Al hijo de Toni le atacaron un grupo de marroquíes cuando estaba jugando con sus amigos en una plaza: “Intentaron quitarle la bici… Es muy poca seguridad la que tenemos… A mí hijo no le robaron, pero a mí sí. Me abrieron el coche y me quitaron cosas. Sabemos quiénes son, pero el problema es que no se hace nada”.

Al mismo tiempo que los vecinos hablaban con ‘En boca de todos’, un grupo de población magrebí que se estaba manifestado también en la plaza del pueblo en protesta ante lo sucedido se ha disuelto: “Nosotros no queremos problemas, la alcaldesa y la Guardia Civil nos han dicho que nos tenemos que ir”.

Guardia Civil y Policía Local se unen en una detención conjunta

El pueblo de unos 5.000 habitantes ha sido blindado por la policía para evitar represalias y Félix, agente de la policía local de Montefrío, ha conectado también en directo con Nacho Abad para darnos los detalles de la agresión. Ha explicado que a las 10:00 horas recibieron el aviso, revisaron las cámaras de seguridad, acudieron a la zona del conflicto y llamaron para que les enviaran apoyo: “No encontramos al individuo, preguntamos, pero nadie lo conoce. Seguimos la batida y con mucha dificultad conseguimos localizarlo… La detención fue junto a Guardia Civil y el individuo se entrega sin resistencia porque el helicóptero ya lo tiene localizado”.

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ