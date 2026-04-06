José Vicente, okupado tras un violento asalto: “Me clavaron un punzón 37 veces”

El dueño de la vivienda asegura haber sido víctima de una irrupción violenta por parte de diez personas armadas
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José Vicente compra una vivienda hace más de 20 años, él es el dueño de la propiedad, pero como favor familiar el 85% de la titularidad de la casa está a nombre de su primo. La propiedad se ha revalorizado, José Vicente quiere que la titularidad de la casa sea totalmente suya, pero su primo formaliza una transmisión a dos compañeros de trabajo.
Al día siguiente se desata el infierno de José Vicente: llaman a la puerta y 10 personas irrumpen en su casa. Asegura que van armados con cuchillos, punzones y armas de fuego. A José Vicente le dan una paliza y le amenazan de muerte a él y a sus hijos. José Vicente busca volver a la que asegura que es su casa después de una presunta traición familiar.
'En boca de todos' ha podido hablar en directo con José Vicente, quien apunta a su primo como el culpable de lo que le ha pasado: "El único artífice es mi primo hermano Rafa. Ya había venido con una persona a hacer una tasación y yo no entendía el porqué".
José Vicente: "Abro la puerta y lo primero que hacen es abalanzarse sobre mí"
José Vicente comenta cómo fue el momento de la agresión: "Abro la puerta y lo primero que hacen es abalanzarse sobre mí. Un chico colombiano con un punzón me mete 37 punzadas, otro empieza a pegarme y me enseña un papel y me dice que la casa es suya, que se la ha comprado a Rafa".
Además, explica por qué la casa estaba a nombre de su primo: "La casa es mía, pero por una mala gestión con una empresa mía y de mi mujer, por la que tuvimos que cerrar y nos entró un embargo. Lo pagamos, pero para que no pudiese haber otra cosa pusimos la casa en nombre de mi primo".