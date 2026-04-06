Una vecina del joven que presuntamente asesinó a su padrastro: “Las discusiones entre ellos eran habituales”

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Un joven es detenido tras confesar haber matado a su padrastro y pareja de su madre. Todo comienza cuando el hijo del hombre se habría ido a vivir con ellos, provocando peleas, gritos y enfrentamientos, hasta que un día todo estalla. Después de una discusión, supuestamente el hijo acuchilla al padrastro en el cuello, este se desliza hasta el rellano para pedir ayuda.

'En boca de todos' ha podido hablar con Remedios, una vecina de la familia, quien explica lo sucedido: "Alrededor de las 12:30 yo sentí como una pelea muy fuerte, con golpes, y parecía que eran más de uno. Me acerqué a la puerta y escuché que decían que tenían que ir al hospital. Yo lo que hice fue ponerle el seguro a mi puerta y ya".

Olaya Suárez, periodista de 'El Comercio': "Él dijo que no era la primera vez que mataba"

Además, comenta que las discusiones entre ellos eran frecuentes: "Las discusiones entre ellos eran habituales, por lo que yo trataba de ni mirar".

Olaya Suárez, periodista de 'El Comercio', da más detalles sobre lo sucedido: "El detenido, cuando cometió presuntamente el crimen, de forma espontánea confesó a los agentes que intervinieron que había sido él quien había matado al padrastro y que lo había hecho en defensa propia. Entregó el cuchillo y ahí mismo dijo que no era la primera vez que mataba, que había matado a otro hombre en Colombia".