Asegura que la familia que podría estar implicada en el incendio ha intentado matarle unos días después. Todos los detalles de la investigación

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Maikel, el padre del joven de 19 años fallecido en el incendio de una vivienda en Ferrol (A Coruña) el pasado 19 de febrero, está convencido de que no se trató de un incendio accidental y que su hijo fue víctima de un intento de asesinato a una joven que también estaba en la vivienda en ese momento. Además, denuncia que han intentado matarle por sus sospechas.

El incendio en una vivienda en Ferrol (A Coruña) acabó con la vida de Diego, un joven de 19 años, que estaba en ese lugar de casualidad. Los bomberos llegaron tarde y ellos mismos denunciaron la falta de medios y personal para un incendio de semejantes dimensiones: “3 bomberos para 67.000 vecinos, no es suficiente, esto no tenía que haber pasado”.

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La investigación sigue abierta y el origen del incendio sigue sin esclarecerse. El padre de la víctima mortal está convencido de que fue un incendio provocado, pero que no era un acto dirigido hacía su hijo, sino que una conocida familia de la zona pretendía acabar con la vida de una joven que tenía la vivienda okupada. Al parecer, la vivienda propiedad del ayuntamiento, era frecuentada por jóvenes para hacer botellón: “Se juntaban allí a beber, mi hijo estaba allí casualmente”. Diego, fue la única víctima y falleció por inhalación de humos: “Fue una negligencia del alcalde, no había medios suficientes, a esto le llamo yo un homicidio imprudente”.

Al parecer, provocaron el incendio por una chica, que al parecer esta casada con Tonecho, un hombre que lidera un grupo conflictivo de personas, al parecer de etnia gitana. La investigación ha establecido que la puerta no estaba forzada y ella ha declarado que había otras dos personas que tenían llaves de la casa. La joven, de nombre Marieta, dice que su suegro tiene negocios con dos inspectores de la comisaria y que por eso ha ido directamente al Juzgado.

Además, Maikel ha denunciado un intento de agresión hacía su persona: “Vinieron a intentar matarme el pasado 7 de marzo, no sabían que yo les estaba esperando. ¿Por qué esa gente de los Tonecho vinieron a matarme? ¿Qué les he hecho yo? He tenido que poner cámaras ilegales porque no me ponen ninguna protección… El testigo lo que vio, fue que dio una patada al portal… Tienes que tener muchos cojones para venir a la puerta de la Comisaría y te van a pillar la matricula del coche… Pero ellos no hacen nada ni detienen a nadie”.

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