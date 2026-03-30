En vídeo | El ataque de risa de un camarero evita un robo con machete

El ladrón, de nacionalidad extranjera, intenta robar la recaudación de un bar con un machete en la mano: “Money, money”

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Con un casco de moto puesto y un machete de grandes dimensiones en la mano, un ladrón entra en un bar de Mijas (Málaga) y le pide en inglés que le entreguen el dinero de la caja. Un cliente sentado en la barra no se asusta y comienza a reírse, al verle, el camarero siente que está siendo víctima de una broma de algún amigo y tampoco se toma en serio el intento de robo.

El ladrón, machete en mano, empieza a poner nervioso e insiste en que le entreguen el dinero de la caja, pero el camarero no para de reírse e incluso, llega a tocar el filo del arma que consideran defectuosa. El cliente se marcha y al ver que el camarero tampoco le hace mucho caso, el ladrón se guarda el machete en la chaqueta y abandona el local sin cumplir su objetivo.

Ana Gómez, reportera de ‘En boca de todos’ se ha desplazado hasta el establecimiento, en el que el camarero le ha reconocido que, hasta hacía unos días, seguía pensando que alguien le había gastado una broma: “Una vecina me dijo que la Guardia Civil estaba buscando un muchacho con un casco y un machete”. Alejandro, el camarero, era consciente de que el machete era de verdad, pero pensó que era todo una broma.

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