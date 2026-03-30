Susana fue detenida por error al confundirla con una narcotraficante: "Me tiraron al suelo y me esposaron delante de mis nietos"
La policía confundió a Susana con una narcotraficante y la arrestó frente a su nieta de 11 años y su nieto de 6.
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La policía encañonó y detuvo a una mujer al confundirla con una peligrosa narcotraficante, aunque se equivocaron de persona. Lo más impactante es que todo esto ocurrió delante de su nieta de once años y su nieto de seis.
'En boca de todos' ha hablado con Susana, la mujer que fue confundida: "Tumbaron la puerta. Primero escuché unos ruidos en el portal, pero nunca pensé que vendrían aquí. Estaba sentada en la cama y me dijeron que me tirara al suelo, al momento me pusieron las esposas. Mi nieto se despertó, me vio y empezó a llorar".
Susana: " Después de 15 minutos me preguntan mi nombre y mi tarjeta de identidad y, de repente, dicen que no soy yo"
Susana relata lo que le decía la policía: "Me preguntaron por mi marido y yo les expliqué que no tengo pareja, pero insistieron varias veces. Cuando entraron encapuchados y armados, lo único que pensé es que nos iban a matar. Después de 15 minutos me preguntan mi nombre y mi tarjeta de identidad y, de repente, dicen que no soy yo. Me dejaron tumbada en el suelo y se fueron a tirar la puerta de la vecina".
Además, comenta que la confusión afectó también a su vecina: "Mi vecina tampoco era la narcotraficante que buscaban. Fue un error, pero el susto no se lo deseo a nadie".
Por último, explica que la policía no se ha hecho cargo de los daños: "Hemos tenido que arreglar nosotros la puerta, porque así no podía estar, me ha costado 250 euros".