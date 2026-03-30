Esperanza Aguirre responsabiliza a Rajoy de la aparición de Vox: "Incumplió todo nuestro programa electoral"

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Esperanza Aguirre ha acusado a Mariano Rajoy de ser responsable del surgimiento de Vox: "Vox existe porque Rajoy incumplió nuestro programa entero".

En ‘En boca de todos’, Esperanza Aguirre ha explicado su reproche a Rajoy: "Lo primero que quiero decir es que tengo una relación personal muy buena con Rajoy; a pesar del artículo que salió, es de las personas más simpáticas y agradables para ir a comer, cenar o lo que sea. Pero políticamente le reprocho es que incumplió todo nuestro programa electoral, con el que conseguimos 186 escaños: íbamos a bajar los impuestos y los subieron, íbamos a derogar la ley de memoria histórica y no lo hicimos".

Esperanza Aguirre: "Rajoy quería evitar que entraran en España los ‘hombres de negro’"

Además, comenta lo que más le molestó durante su gobierno: "Lo más grave fue que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presentó en la Comisión del Congreso un acuerdo para impedir que los políticos eligieran a los jueces, y se lo hicieron retirar a pesar de que había sido aprobado".

Por último, Aguirre da su opinión sobre las consecuencias de esos incumplimientos: "Como no cumplimos nada, Mariano, en mi opinión, quería evitar que entraran en España los ‘hombres de negro’. Pero el resultado es que en los países donde sí aplicaron políticas de austeridad, como Portugal, Italia o Grecia, están mucho mejor que nosotros, porque los recortes no se los achacaron a sus gobiernos, sino a la Unión Europea, que quería poner orden".

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