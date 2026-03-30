Tres jóvenes, entre ellos dos menores, agreden y humillan a Izan mientras graban la paliza

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Tres jóvenes, entre ellos dos menores, dan una paliza a Izan, un joven con discapacidad del 35 %. Lo patean y humillan mientras graban la agresión. Izan suplica que cesen los golpes frente a otros chicos que no hacen nada para detener la paliza. Uno de los jóvenes que grababa la escena pidió perdón, obligado por su madre.

'En boca de todos' ha hablado con Izan y su familia. El joven asegura que las disculpas no le sirven: "No me valen de nada. Si de verdad sintieran lo ocurrido, el día antes del juicio se habrían acercado y me habrían pedido perdón. Uno de los agresores era mi amigo y ha estado en mi casa comiendo y durmiendo".

Izan: "Más que el dolor físico, es el psicológico lo que me han dejado"

Izan también cuenta las secuelas psicológicas que ha sufrido tras la paliza: "Me cuesta dormir y me despierto con pesadillas, al principio, a veces me despertaba con los pantalones mojados. Más que el dolor físico, es el psicológico lo que me han dejado".

Carlos, padre de Izan, opina sobre la agresión: "Hacerle esto a un supuesto amigo me parece de neandertal. Si eres capaz de hacer esto a un amigo, ¿qué le harás a un enemigo? Es inhumano lo que le han hecho. Que Dios no me ponga de frente a los agresores, porque van a pagar por lo que han hecho".