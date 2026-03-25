Un juez establece que Manolo y Julián González Sánchez tienen que mantenerse en prisión provisional

Un amigo de Lolo, presunto asesino de Francisca Cadenas: “Los dos consumían”

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En directo, desde la puerta de su vivienda en Hornachos (Badajoz), Ana Gómez nos ha dado la última hora sobre el caso de la desaparición y muerte de Francisca Cadenas. Según ha podido conocer la reportera de ‘En boca de todos’, los presuntos asesinos han tenido que ser trasladados a otra prisión debido a que uno de ellos había sido víctima de una brutal paliza.

Tan solo unos minutos después de que Nacho Abad comunicara la decisión judicial de rechazar el recurso de la defensa del presunto asesino y su hermano, y supuesto cómplice, de mantenerles la prisión provisional, Ana Gómez nos ha informado del traslado de los detenidos.

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Según ha podido saber ‘En boca de todos’, Manolo y Julián González Sánchez, presuntos asesinos de Francisca Cadenas, acaban de ser trasladados a una nueva prisión. Una decisión tomada por las autoridades después de que uno de ellos recibiera hace unos días una paliza por parte de otros presos de la prisión en la que se encontraban.

Recordemos que los presuntos asesinos fueron detenidos porque la UCO encontró en el interior de su vivienda restos óseos de la desaparecida Francisca Cadenas, nueve años después.

La corazonada del hijo de Francisca Cadenas

José Antonio el hijo pequeño de Francisca, tuvo una sensación muy extraña, se dio cuenta de que su madre no había llegado a casa y salió a la calle en su búsqueda tan solo unos minutos después de ella. Al pasar por delante de la casa de los hermanos detenidos escuchó un fuerte golpe y no dudó en llamar a la puerta porque sentía que algo le había pasado a su madre.

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La declaración de Julián González, el asesino confeso de Francisca Cadenas ante el juez, en exclusiva: “Me pilló…”

‘En boca de todos’ ha tenido acceso en exclusiva a la primera declaración de Julián González Sánchez, asesino confeso de Francisca Cadenas hace 9 años en Hornachos (Badajoz). Una declaración en la que reconoce haber asesinado a la víctima y explica cuál fue el móvil del crimen.