Un amigo de Lolo, presunto asesino de Francisca Cadenas: “Los dos consumían”

Fran, compañero y amigo de Lolo, uno de los hermanos detenidos en Hornachos, sobre el móvil del crimen: “No me creo que por una raya la matara”
Exclusiva | La UCO encuentra restos de sangre en la entrada de la casa de los hermanos detenidos en Hornachos (Badajoz)
Con los hermanos González Sánchez detenidos por la desaparición y asesinato de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz), Fran, un amigo de Lolo, el hermano mayor, ha entrado en directo en ‘En boca de todos’ y nos ha dibujado el perfil de los dos presuntos asesinos.
El vecino de Hornachos asegura que Julián, el hermano mayor y asesino confeso, es una persona extremadamente reservada y que con él ha hablado en ocasiones contadas. Nunca le ha conocido ninguna pareja, pero duda de que acabara con la vida de Francisca Cadenas porque le viera consumiendo: “No me creo que por una raya la matara”.
Fran nos ha descrito a Manolo como un tipo tranquilo, educado y que no pensaba que fuera capaz de algo así. Ha trabajado con él en diferentes ocasiones en tareas del campo: “Recolección de uvas, aceitunas, carbón vegetal… Nunca sospeché nada, jamás… Un buen compañero y buena gente, campechano como somos los de campo… Julián también se dedica a todo lo del campo…”.
Asegura que jamás se han pronunciado sobre la desaparición de Francisca: “Ni una sola palabra en todo este año… No, no, un hombre afable, un hombre educado, hemos estado de fiesta, trabajando… Era una persona normal, un hombre tranquilo… Nada fuera de lo normal”. Sin embargo, tras conocer lo sucedido, no descarta que colaborara con su hermano: “Yo lo veo cada vez más claro y las conversaciones hablan por sí solas…”.
No sabe si Julián puede tener algún tipo de discapacidad mental: “Era reservado el chaval, pero como lo he tratado poco… No lo sé, pero viendo esto, creo que es anormal”, pero sí ha confirmado que ambos hermanos consumían cocaína de forma habitual: “Sí, sí consumían, todos nos conocemos”. Algo que sabía mucha gente y que no cree que sea motivo para matar a nadie por lo que cree que el móvil podría ser sexual.
Testigos confirman la corazonada de José Antonio, el hijo menor de Francisca
Nacho Abad ha confirmado en exclusiva la declaración de varios testigos que aseguran que tan solo unos minutos después de la desaparición de Francisca Cadenas, su hijo menor tuvo claro que su madre estaba dentro de la casa de sus presuntos asesinos: “Mi madre está ahí, ese tío ha cogido a mi madre. De la forma que ha salido Juli, la tiene ahí metida… Dice esto gritando en mitad de la calle y lo presencian varios testigos”.
Además, ha explicado que José Antonio: “Entró en su domicilio, cogió un paraguas e intenta ir a reventar la puerta de Julián, pero Diego, padre, y un primo le agarran y le impiden que continúe”. Un testimonio ante el que las colaboradoras de ‘En boca de todos’ han asegurado que Julián abrió la puerta “sudando y jadeando”, y que todos estos datos están en el primer atestado al que tuvo acceso la UCO cuatro años después.
Las contradicciones de los presuntos asesinos de Francisca Cadenas que despertaron las sospechas de la UCO
‘En boca de todos’ ha podido conocer algunas de las primeras declaraciones de los hermanos de Hornachos (Badajoz) detenidos como presuntos asesinos de Francisca Cadenas y que resultaron clave para que la UCO les convirtiera en los principales sospechosos.