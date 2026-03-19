Los restos de sangre encontrados en la casa de los presuntos asesinos están siendo analizados para comprobar su compatibilidad con los restos de Francisca Cadenas

Las contradicciones de los presuntos asesinos de Francisca Cadenas que despertaron las sospechas de la UCO

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Durante el registro de la casa de los hermanos González Sánchez detenidos como presuntos asesinos de la desaparecida Francisca Cadenas, según ha podido saber Ana Gómez para ‘En boca de todos’, criminalística encontró resto de sangre justo en la entrada de la vivienda, lugar en el que el asesino confeso asegura haber golpeado a la víctima.

Según ha podido saber en exclusiva ‘En boca de todos’, en estos momentos un laboratorio de Madrid se encuentra analizando los restos de sangre encontrados en la entrada de la vivienda de la casa de Manolo y Julián González Sanchez, los hermanos detenidos por la desaparición y muerte de Francisca Cadenas el pasado 9 de mayo de 2017.

Un hallazgo que puede resultar clave para comprobar la compatibilidad de los restos con el ADN de Francisca Cadenas y que podían esclarecer la veracidad la declaración de autoría del crimen de Julián, el hermano mayor detenido.

Gracias al minucioso trabajo que realiza la Unidad Central Operativa, 9 años después se han podido encontrar restos biológicos en el escenario del crimen. Unos hallazgos que podían dar luz a lo que sucedió la noche que desapareció Francisco Cadenas.

Rocío, amiga de Francisca Cadenas: "Creo que lo tenían ya pensado para abusar de ella"

'En boca de todos' ha podido hablar con Rocío, amiga de Francisca, quien opina sobre lo que ella cree que ocurrió: "Yo creo que ella entró para preguntar y le darían algún golpe, y luego hicieron lo que hicieron con ella. Creo que fue uno de ellos y luego se encargaron los dos de ella".

Las contradicciones de los presuntos asesinos de Francisca Cadenas que despertaron las sospechas de la UCO

Son sus propias declaraciones las que convierten a Lolo y Julián, los hermanos de Hornachos (Badajoz), en principales sospechosos de la desaparición y asesinato de Francisca Cadenas. Unas contradicciones claves para la investigación de la UCO y la resolución del caso.

Encuentran pelo, dientes y ropa íntima en el armario de los presuntos asesinos

La UCO analiza los restos de pelo, dientes y la ropa interior femenina encontrada en el interior de la vivienda de los hermanos González Sánchez en Hornachos (Badajoz), los presuntos asesinos de Francisca Cadenas. No descartan que los hallazgos pudieran pertenecer a la víctima.