Las contradicciones de los presuntos asesinos de Francisca Cadenas que despertaron las sospechas de la UCO

Un coche de la Guardia Civil hace guardia 24 horas ante la casa de los hermanos detenidos ante una posible reconstrucción de los hechos

Exclusiva | La exnovia de Lolo, uno de los presuntos asesinos de Francisca Cadenas: “Las pruebas hablan por sí solas”

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Son sus propias declaraciones las que convierten a Lolo y Julián, los hermanos de Hornachos (Badajoz), en principales sospechosos de la desaparición y asesinato de Francisca Cadenas. Unas contradicciones claves para la investigación de la UCO y la resolución del caso.

‘En boca de todos’ ha podido conocer algunas de las primeras declaraciones de los hermanos de Hornachos (Badajoz) detenidos como presuntos asesinos de Francisca Cadenas y que resultaron clave para que la UCO les convirtiera en los principales sospechosos.

Toda la información del caso parecía mostrar de forma claro que el responsable de la desaparición de Francisca era uno vecino del pueblo y las mentiras de Lolo y Julián, les convirtieron en los principales sospechosos de la investigación.

Las contradicciones de los hermanos detenidos de Hornachos (Badajoz)

“Francisca no ha vuelto a entrar en mi casa desde que falleció mi madre”, aseguraba Lolo tras la desaparición de Francisca. Una información que los vecinos aseguran que es falsa. El padre y el tío de los hermanos González Sánchez estaban enfermos y la desaparecida les visitaba con cierta frecuencia preocupándose por su estado de salud.

Julián aseguraba haber participado activamente en la búsqueda de Francisca: “Cogí el coche para buscar a Francisca”, pero las cámaras de seguridad no dicen lo mismo. Muestran el vehículo aparcado durante ese periodo de tiempo.

También llegó a afirmar que se encontró al hijo de la víctima en la calle: “Vi a José Antonio en la calle”, pero el propio José Antonio fue el que llamó a la puerta y Julián no le abrió.

La Guardia Civil vigila la vivienda de los detenidos ante una posible reconstrucción de los hechos

Un coche patrulla de la Guardia Civil está instalado en la puerta de los hermanos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas 24 horas al día desde le momento de la detención de los presuntos asesinos. Ana Gómez, en directo desde el pueblo, asegura que los agentes intentan asegurar que no se siga vandalizando la vivienda y sobre todo para que nadie se acerque a la vivienda ni toque nada porque puede darse una reconstrucción de los hechos.

Los agentes de la Unidad Central Operativa continúan trabajando, lleva casi dos años trabajando en la zona. Su última actuación fue buscar la reacción de estos hermanos mediante nuevos interrogatorios a testigos y los micrófonos instalados en la vivienda y sus vehículos.

La exnovia de Lolo, uno de los presuntos asesinos de Francisca Cadenas: “Las pruebas hablan por sí solas”

Ángela, exnovia de Lolo, uno de los hermanos de Hornachos presuntamente autores del asesinato de Francisca Cadenas, ha hablado en exclusiva con Ana Gómez para ‘En boca de todos’ y rota de dolor, ha asegurado que no se esperaba algo así de él, algo que no puede decir de su hermano Julián.

Encuentran pelo, dientes y ropa íntima en el armario de los presuntos asesinos de Francisca Cadenas

La UCO analiza los restos de pelo, dientes y la ropa interior femenina encontrada en el interior de la vivienda de los hermanos González Sánchez en Hornachos (Badajoz), los presuntos asesinos de Francisca Cadenas. No descartan que los hallazgos pudieran pertenecer a la víctima.