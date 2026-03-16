Nacho Abad desvela en exclusiva la declaración de Julián González Sánchez ante el juez, una versión que no parece ser compatible con los resultados de la autopsia

Exclusiva | El fallo que cometió la Guardia Civil la noche que desapareció Francisca Cadenas: “Dejaron dos habitaciones sin mirar”

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‘En boca de todos’ ha tenido acceso en exclusiva a la primera declaración de Julián González Sánchez, asesino confeso de Francisca Cadenas hace 9 años en Hornachos (Badajoz). Una declaración en la que reconoce haber asesinado a la víctima y explica cuál fue el móvil del crimen.

Todavía con el móvil del crimen sin concretar y con la posibilidad de un móvil sexual sobre la mesa. Nacho Abad ha contado en exclusiva cuál fue el primer testimonio del asesino confeso de Francisca Cadenas ante el juez. Una declaración en la que Julián González Sánchez reconoce la autoría del asesinato e intenta quitar todo tipo de culpas a su hermano Lolo.

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Según ha explicado el presentador, la puerta de la casa estaba entreabierta: “Yo estoy en casa y de repente, Francisca Cadenas, que siempre se ha llevado muy bien con mi madre, eran amigas… Yo me había dejado la puerta entreabierta de casa y no que se abre la puerta y es Francisca que viene a pregunta por cómo se encuentra mi tío y me pilla haciéndome una raya de cocaína. Esnifando una raya de cocaína y me dice ‘Pero ¿Qué haces?’. Y Julián dice que como había consumido mucha cocaína ese día y le parecía que le pillaba, le sentó muy mal, se lanzó sobre ella y comenzó a pegarle un palizón tremendo en la propia entrada de la casa. Que la mata, dice: ‘Me van a pillar, tengo que matarla”.

Una versión que no parece tener nada que ver con el resultado preliminar de la autopsia que habla de una mujer amordazada, atada con bridas en las manos, fuertemente golpeada y desnuda de cintura para abajo. Unos datos forenses que han hecho barajar el móvil sexual del asesinato.

La autopsia desvela datos compatibles con el móvil sexual

Jorge Badía, periodista de ‘El español’, ha entrado en directo en ‘En boca de todos’ y nos ha explicado los detalles de la publicación en la que analizando la autopsia de la fallecida Francisca Cadenas encuentran signos compatibles con un intento de defensa ante una posible agresión sexual.

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Exclusiva | El fallo que cometió la Guardia Civil la noche que desapareció Francisca Cadenas:

Con el asesino confeso y su hermano en prisión, ‘En boca de todos’ ha tenido acceso a nuevos datos sobre la investigación del asesinato de Francisca Cadenas, 9 años después de su desaparición a tan solo 30 metros de su vivienda en Hornachos (Badajoz) y saca a la luz el fallo que cometió la Guardia Civil esa misma noche.

¿Por qué supieron que los restos de Francisca estaban en ese punto del patio?

Nacho Abad también ha explicado cómo supieron los agentes de criminalística el lugar exacto en el que habían sido enterrados los restos óseos de Francisca Cadenas. Al parecer, encontraron una raja en el patio que hizo saltar las alarmas. Juli y Lolo hicieron cemento para tapar la arqueta en la que había enterrado los restos de la víctima, un cemento que no cuajó bien y que debido al proceso químico de descomposición produce una pequeña cueva que al pisar se raja, y que llama la atención de los expertos.