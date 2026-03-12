Criminalística continúa investigando otras propiedades de los hermanos detenidos por la desaparición y muerte de Francisca Cadenas

Uno de los vecinos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: “Somos una cabeza de turco”

Tras el hallazgo de restos óseos de Francisca Cadenas en la casa de sus vecinos, Lolo y Juli, los dos hermanos detenidos en Hornachos (Badajoz), ‘En boca de todos’ ha podido saber que el hijo pequeño de la desaparecida tuvo una sensación muy extraña tan solo cinco minutos después de que su madre saliera de casa y que llamó a la casa de los detenidos porque escuchó un fuerte golpe.

9 años, 3.200 días de que Francisca Cadena desapareciera a tan solo 15 metros de su vivienda, han sido detenidos sus vecinos Lolo y Juli, dos hermanos que para la familia siempre habían sido sospechosos. Se han encontrado restos óseos pertenecientes a la desaparecida en el interior de la arqueta de un pozo antiguo en el patio del interior de la vivienda de los hermanos. Una arqueta de pequeño tamaño en el que no es posible esconder los restos completos de una persona.

Agentes de la criminalística siguen trabajando, pero los dos detenidos han sido llevados a otras propiedades de los hermanos para ser registrados. La familia de Francisca Cadenas siempre tuvo sospechas de la implicación de los hermanos en la desaparición de su madre, pero al no tener pruebas no podían acusar a nadie.

Ana Gómez, reportera de ‘En boca de todos’, ha podido saber que el hijo pequeño de la desaparecida supo al instante que algo le había sucedido a su madre tan solo unos minutos de que saliera de casa hace 9 años.

José Antonio el hijo pequeño de Francisca, tuvo una sensación muy extraña, se dio cuenta de que su madre no había llegado a casa y salió a la calle en su búsqueda tan solo unos minutos después de ella. Al pasar por delante de la casa de los hermanos detenidos escuchó un fuerte golpe y no dudó en llamar a la puerta porque sentía que algo le había pasado a su madre.

Las coartadas de los hermanos detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas

Al parecer, los dos hermanos detenidos desde la tarde de ayer por la desaparición y muerte de Francisca Cadenas han mantenido durante estos 9 años la misma coartada. Lolo asegura que él estaba en el hospital y que llegó a casa a las 23:00 horas, la misma hora en la que desapareció Francisca. Juli, el principal sospechoso, al parecer se encontraba en el interior de la vivienda cuidando de su tío de avanzada edad.

Lolo aseguraba hace dos días que eran inocentes: "Somos cabezas de turco"

“Somos inocentes, pero parece que somos una cabeza de turco… Son muchas horas muy intensivas y muchas mentiras. Por ser vecinos, parece que somos los culpables. No sabemos a qué viene esto ahora…”, aseguraba uno de los detenidos tan solo unas horas después de su interrogatorio.

José Duarte, abogado de los hijos de Francisca Cadenas: “Vamos a participar en un nuevo registro”

José Duarte, abogado de los hijos de Francisca Cadenas, ha explicado ante los medios de comunicación que estaban participando en el registro de otra de las propiedades de los hermanos detenidos por la desaparición de Francisca y que el caso sigue bajo secreto de sumario. No ha querido confirmar cuál ha sido la reacción de sus clientes al conocer que los restos óseos encontrados en la casa de los detenidos pertenecían a la desaparecida.

Un psiquiatra forense apunta al posible móvil del crimen de Francisca Cadenas

'En boca de todos’ ha hablado con José Carlos Fuertes, psiquiatra forense, quien explica cómo alguien puede vivir con los restos óseos de una persona durante nueve años en su casa: “No es relativamente complicado, es una situación de negación de la realidad que el cerebro humano es capaz de conseguir con cierta facilidad, negamos una realidad, la desplazamos, por lo tanto no existe”.