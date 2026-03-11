‘En boca de todos’ muestras las imágenes y el auto del judicial del enfrentamiento de Sarah Santaolla y Vito Quiles en la puerta del Senado

Nacho Abad ha comenzado el programa serio y apenado por la situación que protagonizaron Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo en el plató de ‘En boca de todos’; “Hemos pasado unas horas complicadas. Durante el programa de ayer ocurrió algo que hemos decidido volver a emitir íntegramente para que no digan que manipulamos”.

Horas después de abandonar el plató de ‘En boca de todos’ entre lágrimas, Sarah Santaolalla emitía un comunicado en sus redes sociales en el que anunciaba su decisión de dejar de colaborar en el programa: “He decidido poner fin a mi trabajo en el programa ‘En boca de todos’. Después de muchas situaciones machistas, negacionistas e inhumanas...”.

Un comunicado al que Nacho Abad ha querido responder: “Cuando hemos leído esto no hemos podido evitar sentir una profunda decepción y la sensación de sentirnos injustamente atacados. No solo hablo en mi nombre sino en el de todo el equipo de ‘En boca de todos’, en el de los colaboradores y colaboradoras que vienen libremente cada día y hablan con total libertad… Hablo también en nombre de Mediaset, Cuatro y de Producciones Mandarina”.

“Querida Sarah, en este programa no somos machistas y lo demostramos con cada paso que damos día a día. No te hemos tratado de forma inhumana y tú, lo sabes, pero si decides aferrarte a ese argumento para justificar una decisión que se mantienen en unas justificaciones que no se sostienen, es algo que va a quedar siempre en tu conciencia”, ha continuado aclarando el presentador.

“Sigo leyendo partes del comunicado ‘No puedo sentarme en una mesa en la que hay mentirosos profesionales, mercenarios de la información y gente pagada por el poder político y fingir que todos somos iguales’. Querida Sarah, en esta mesa no hay mentirosos profesionales, no se protege a los agresores, aquí no hay mercenarios de la información, no hay estómagos agradecidos al poder político. En este programa no hay nadie indecente. Muy al contrario, mis compañeros, tus excompañeros, muy al contrario, son personas honestas y con profundos valores morales", proseguía argumentando Nacho Abad.

Continuando con la lectura del comunicado: “Se acabaron mis colaboraciones en ese programa de televisión, para que se acaben también las emboscadas… Este programa no trabaja con trampas, no trabaja con emboscadas. Trabajamos con rigor, con respecto a quienes nos ven y quienes confían en nosotros. Afirmar eso es faltar a la verdad de forma deliberada. Sarah ha sido colaboradora nuestra durante más de un año. Durante ese tiempo jamás, en mayúsculas, JAMÁS, has denunciado ni a la cadena ni a la productora ni a mí mismo ni una de las barbaridades que escribes ahora en el comunicado. Si te sentías así, nadie te retuvo, pudiste irte como lo hiciste ayer. Si no lo hiciste, eso demuestra que el contenido de tu comunicado está faltando a la verdad”.

El auto judicial no establece "agresión alguna" a Sarah Santaolalla

Nacho Abad ha explicado que el comunicado de la analista política era el colofón final de un enfrentamiento entre Sarah y Vito Quiles a las puertas del Senado y ha querido que viéramos las imágenes de lo sucedido. Unas imágenes en las que no parece apreciarse ningún tipo de agresión física tal y cómo establece el auto judicial: “Se aportó por la defensa del investigado (…) un vídeo grabado (…) donde no se aprecia agresión alguna y donde ni siquiera se ver que él mismo se aproxima a la Sra. Santaolalla… No se aportó por parte de la denunciante los supuestos vídeos de la agresión a pesar de que al parecer han sido publicados en las redes sociales”.

"En este programa no hay nadie indecente, hay personas honestas, personas valientes y les garantizo que personas con sólidos valores morales. Si ayer Sarah abandona este programa fue porque se le puso frente a un verdad jurídica que desenmascaraba su testimonio… Si ha redactado este comunicado ha sido para victimizarse”, ha terminado argumentado el presentador antes de responder a los ataques lanzados por Vito Quiles hacía su persona.