Miguel Salazar Madrid, 11 MAR 2026 - 00:04h.

La Fiscalía de Lugo considera que existen ´"indicios de delito" en el expresidente de la Diputación de Lugo

Exclusiva | El testimonio de la madre de una de las presuntas víctimas de José Tomé: "Cuando mi hija se negó, la agarró del brazo 3 veces"

Laura Vila, una de las mujeres que denunció al ya expresidente de la Diputación de Lugo, ha hecho un ejercicio de "valentía" al romper su silencio por primera vez en un plató de televisión. Lo ha hecho en 'Código 10', donde ha denunciado la desprotección que sufrió por parte del PSdeG. "Nadie se preocupó por mí", ha lanzado en directo.

Nacho Abad, presentador del programa, contaba a los espectadores que era Laura Rivas, la madre de la misma, quien se iba a encargar de relatar su testimonio. "No podemos preguntarle por lo que pasó con José Tomé, su abogado se lo ha recomendado", avisa el periodista como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

La presunta víctima de acoso por parte de Tomé: "He recibido odio por redes sociales"

La madre de Laura detalla que estaba de vacaciones en Benidorm cuando le llamó una amiga de su hija. "Sabía que había quedado con Tomé", cuenta la mujer, que conoce a buena parte de la cúpula socialista gallega desde hace cerca de 40 años. Al parecer, este testimonio le avisó de que el entonces presidente de la Diputación le dijo que le daba "igual" que "no estudiara" la oposición que se estaba preparando. "Si no 'le salía de los huevos', no iba a aprobar", cuenta Rivas.

Siempre citando la misma fuente, fue al parecer Tomé quien le lanzó una propuesta sexual a cambio de que le favoreicese conseguir el puesto para el que optaba. "Le dice que ella no es ninguna prostituta, que todo lo que tiene lo hizo con su esfuerzo", le respondió la presunta víctima de acoso sexual a Tomé tal y como explica su madre.

Laura Vila sí ha podido profundizar en las críticas que lleva recibiendo desde hace tiempo. "Soy modelo de lencería. Se me ha criticado por salir en algún programa y por eso me tachaban a que estaba expuesta. He recibido odio por redes sociales y en el entorno del partido", asegura.