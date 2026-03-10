Diversual, la empresa en la que puedes ir a trabajar con tu perro: más productividad y menos estrés

Fernando Martínez, CEO de Diversual, cuenta cómo se fraguó la posibilidad de ir a trabajar con la mascota

El número de perros en nuestro país supera ampliamente al de niños y una buena parte de los dueños los considera uno más de la familia. Por eso no es de extrañar que cada vez tengan más aceptación en comercios o cafeterías, pero, ¿cómo sería nuestro día a día si pudiéramos llevarnos la mascota al trabajo? Esto ya ocurre en esta empresa de Alicante: Diversual. Nada más abrir la puerta nos recibe Lennon, un perro de labrado de cuatro años que prácticamente se ha criado en la oficina y que ya es el encargado de dar la bienvenida a todos los que entran por la puerta, informa Sofía Muñoz.

Fernando Martínez, CEO de Diversual, cuenta cómo se fraguó la posibilidad de ir a trabajar con la mascota. "Todo comenzó cuando una de las empleadas se encontraba nerviosa porque había dejado a su mascota enferma sola en casa. Le dijimos que para que estuviera mal trabajando se la trajera al trabajo para poder tenerla cerquita y así estar tranquila. Se la trajo y no hubo ningún problema. Por curiosidad dijimos a ver qué pasaba si traíamos a nuestras mascotas todos los viernes.". Y ahora todos llevan a su perro a la oficina.

Hasta seis conviven en el día a día y se respetan hasta en las horas de comida y también las zonas a las que pueden tener acceso o no, por cuestiones de higiene. También deben estar educados, si el perro está demasiado intranquilo o ladra constantemente, se considera que aún no está preparado para convivir en la oficina, donde la educación, para ellos, también es fundamental.

Para Fabiola poder llevar a Paquita al trabajo ha cambiado su vida. “Es una perra muy mayor que debe tomar medicación, así que debo controlarla a diario. Para mí es un alivio tenerla cerca y pasar el tiempo que le queda con ella”.

"Tantas horas aquí se convierten en parte de la familia"

"Tantas horas aquí se convierten en parte de la familia, como si fuese nuestro", dice Kevin, uno de los empleados. Lucía, que por cuestiones de alergias familiares y circunstancias personales no pudo nunca tener mascota, también agradece estar en un espacio en el que pueda tener la experiencias de convivir con ellas.

Rafael adoptó a su perrita Dominga hace seis años. No puede dejarla sola porque tiene síndrome de postseparación. "Para mí es un plus, paso casi todo el día con ella y está mucho mejor, porque no se puede quedar sola".

“Muchos de los descansos que en otras empresas serían para fumar, aquí son para jugar o dar una vuelta con las mascotas. Los momentos de estrés son mucho más agradables y llevaderos con nuestros perros cerca”, asegura Martínez.

Con o sin mascotas en propiedad, todos coindicen en que tenerlos cerca les hace ser más productivos y estar menos estresados.