Horizonte 09 MAR 2026 - 23:27h.

Nilufar Saberi: "Lo peor que nos podría pasar es que nos vuelvan a dejar a puerta cerrada con nuestra mayor enemiga: la teocracia islamista gobernante en Irán"

Jamenei sustituye a Jamenei: "Vengará la sangre de su padre y no cederá ante EEUU"

Nilufar Saberi, activista iraní en España que ha peleado durante muchísimos años por los derechos de las mujeres iranís, ha reaccionado en el plató de 'Horizonte' después de que las futbolistas de la selección femenina de Irán no hayan cantado el himno lo que se interpreta como un signo de protesta contra el régimen en un partido de la Copa Asiática Femenina en Australia: "Más nos vale poder echarlas una mano o, como se dice coloquialmente, que Dios las asista, a ellas y a sus familias en Irán".

Después de que perdieran este partido de la Copa Asiática, cinco jugadoras de la selección de Irán se escapaban del hotel y buscaban protección en el país. Algo ante lo que Nilufar explicaba el contexto que se vive en el país: "Con la llegada de los islamistas al poder las mujeres pedimos nuestra identidad como seres humanos íntegros e independientes, dejamos de ser sujeto de derecho, somos propiedad de nuestro tutor varón, normalmente de nuestro marido o padre y el estado es el gran padre de mujeres y hombres".

Y acababa haciendo un llamamiento de lo que podría pasarles después de decidir no cantar el himno antes de este partido: "Bajo un gobierno teocrático brutalmente dictatorial las puede costar esto la vida y sus familias. Cada vez somos más mujeres desobedeciendo las misóginas y discriminatorias leyes y hay consecuencia penal para las que las incumplen, pero las iraníes son unas autenticas campeonas o esta valentía te lo da cuando ya no tienes nada de perder, lo dicen: 'prefieren morir que seguir viviendo como han estado viviendo".

Además, después de saltar la noticia de que Donald Trump haya declarado que la guerra contra Irán está "prácticamente terminada", la activista valoraba esta situación que se vive en el país: "Estamos con el corazón en un puño porque lo peor que nos podría pasar al pueblo iraní es que, así se acabe todo y nos vuelvan a dejar a puerta cerrada con nuestra mayor y más sanguinaria enemiga, la teocracia islamista gobernante en Irán".