Jamenei sustituye a Jamenei: "Vengará la sangre de su padre y no cederá ante EEUU"

Lidia Camón 09 MAR 2026 - 15:32h.

Lejos de descabezar el régimen de los ayatolás, los ataques de EEUU e Israel lo hacen enrocarse: Jamenei ya es un objetivo más

La elección de Jamenei es un mensaje a Trump y Netanyahu: línea dura y ni un paso atrás.

Compartir







Lejos de descabezar el régimen de los ayatolás, Irán planta cara a Estados Unidos y apuesta por el hijo de Jamenei como nuevo líder supremo. Diez días después de la muerte de su padre a manos de Estados Unidos e Israel, Mot-jaba Jamenei ha sido el elegido. Una elección que no ha sorprendido a nadie. Lo ha elegido la Asamblea de Expertos que está compuesta por 88 juristas islámicos que son elegidos cada 8 años por voto popular aunque el líder supremo se encarga de vetar antes a los candidatos. Ayer, 8 de marzo, eligieron a Motjaba Jamenei. Una apuesta por la continuidad del régimen, informa Catalina Gómez.

El nuevo nombramiento ha sido recibido por una parte de la población iraní ondeando banderas o haciendo la señal de la victoria con imágenes del elegido como nuevo líder supremo. Son los partidarios del régimen los quesalían a las calles de Teherán: "Estamos seguros de que vengará la sangre de su padre y no cederá ante Estados Unidos", dicen algunos eufóricos. Otros partidarios recibían con rezos el nombramiento.

Pero no todos los celebran. La oposición al régimen, que teme salir a la calle por los bombardeos y las redadas del régimen, protesta con valentía desde los balcones pidiendo la muerte del nuevo líder supremo. Se juega la vida por hacerlo.

Mojtaba Jamenei, clérigo de 56 años chiíta formado en el seminario de Qom, centro religioso del país. Vio también morir a su esposa en los ataques el primer día de la guerra. Se le vincula con la represora Guardia Revolucionaria, aunque públicamente ha mantenido un perfil bajo y enigmático.

PUEDE INTERESARTE Irán ya tiene un nuevo sucesor de Alí Jamenei: entre los candidatos se encuentra el hijo del líder supremo fallecido

La relación temprana con los guardianes de la revolución explica en parte el respaldo que ha encontrado entre sectores duros del sistema. Un cable de Wikileaks ya le definía hace tiempo como el poder en la sombra detrás de las togas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Frente al plan estadounidense de debilitar al régimen, esta apuesta por el continuismo y la línea dura es un claro desafío a un Trump que ya aseguró que sería inaceptable ese nombramiento. Y que ya ha comunicado que, junto con Israel, está dispuesto a acabar con su vida.

La posibilidad de que el hijo del ayatolá heredara el poder llevaba años generando críticas entre parte del clero y de la sociedad iraní, que ven en esa opción una deriva dinástica contraria al espíritu de la revolución islámica. Por eso, el hecho de que haya llegado a lo más alto del poder se debe ver más en clave de órdago a Trump. Más improbable habría sido su llegada en otros circunstancias.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Las reacciones en Irán de los poderes fácticos: todos con Jamenei

La elección del ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Alí Jamenei, como nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, ha tenido como consecuencia durante la madrugada de este domingo una serie de felicitaciones y celebraciones de parte de las principales figuras y entidades iraníes, incluido el Ejército y el aparato judicial, así como algunos de los más destacados candidatos en las previsiones anteriores al ascenso del nuevo dirigente.

"El Ejército de la República Islámica de Irán, como guardián de la independencia, integridad territorial y sistema de la República Islámica de Irán, felicita y congratula la digna elección" de Mojtaba Jamenei, ha anunciado el Departamento de Relaciones Públicas del Ejército en un comunicado recogido por el portal iraní de noticias Sepah News, vinculado a la Guardia Revolucionaria.

En esta línea, las Fuerzas Armadas del país centroasiático han realizado "una promesa" al nuevo líder Supremo de que "se sacrificará hasta su último aliento en el camino de la preservación de los ideales elevados y sublimes de la Revolución Islámica (...) y será más poderoso que nunca en la sagrada misión de proteger la independencia, integridad territorial y sistema sagrado de la República Islámica", mientras que "escuchará la orden del líder supremo y comandante en jefe". Asimismo, ha apelado a la figura de su padre, Alí Jamenei, bajo quien, según el Ejército, el sistema iraní "se convirtió en un símbolo incomparable de la lucha contra la opresión y la arrogancia, un sistema que buscaba la libertad e inspiraba a todo el mundo". "El Irán islámico logró alcanzar su posición única, dinámica y en crecimiento por primera vez en su historia, llena de altibajos", ha manifestado.

El nuevo mandatario ha recibido el apoyo, tras su elección, de destacadas figuras del régimen iraní, como el presidente del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, quien figuraba en las quinielas de candidatos y también ha apelado a la figura del último líder supremo, defendiendo en un breve mensaje en redes sociales que Mojtaba Jamenei "podrá liderar el país con las enseñanzas que aprendió de su gran padre. Mojtaba Jamenei se crio en la escuela del liderazgo. Si dios quiere, su existencia será una fuente de bondad y bendición", ha subrayado en una publicación en la que ha mostrado su deseo de que, bajo el mandato del nuevo líder, "Irán se encamine hacia el desarrollo".

Por su parte, el jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni-Ejei, ha querido de igual manera felicitar al nuevo líder, a quien ha descrito la elección del hijo del último líder supremo como "motivo de alegría y esperanza para la gran nación iraní", en un mensaje difundido por la agencia semioficial iraní ISNA.

Con todo, ha traído a colación el contexto bélico que cubre al país, y ha advertido de que se encuentra "en medio de una campaña contra un enemigo feroz, sumido en un sinfín de errores de cálculo", aludiendo así a Estados Unidos e Israel en un breve texto en el que ha invocado a dios para lograr "la victoria en este campo".

Paralelamente, el vicepresidente primero, Mohamad Reza Aref, ha felicitado también al nuevo dirigente en un extenso mensaje recogido por la agencia iraní Tasnim en el que ha extendido sus condolencias por la muerte de su padre y predecesor. Asimismo, ha destacado de Mojtaba Jamenei "una personalidad recta, dotada de cualidades morales, aplomo, piedad, sinceridad, conducta sabia y una profunda comprensión de los fundamentos de la Revolución Islámica. Confío en que, siguiendo el ejemplo de los honorables y queridos imanes de la revolución, y a la luz de la misma escuela de sabiduría, autoridad y espiritualidad, su excelencia podrá abrir nuevos caminos para el avance del islam", ha manifestado.

Al tiempo, ha abordado el futuro de la gobernanza, argumentando que "el progreso del país, la preservación de la unidad nacional y la superación exitosa de las actuales circunstancias críticas dependen de la obediencia de todas las personas leales y siempre presentes, pilares del sistema, funcionarios y agentes al liderazgo del sistema islámico, y de la preservación de la empatía y la solidaridad nacionales. Como servidor de la nación, al declarar lealtad a su majestad, enfatizo mi pleno apoyo en este camino y la necesidad de cohesión, unidad nacional y la obediencia de todos al liderazgo para proteger los intereses nacionales, el honor del país y los ideales de la revolución islámica", ha remarcado.

Otro de los grandes candidatos a ocupar el liderazgo del país centroasiático, Hasán Jomeini, nieto del fundador de la República Islámica, Ruholá Jomeini, ha emitido también un mensaje de felicitación a Mojtaba Jamenei, recogido por ISNA e igualmente con recuerdos y condolencias por su padre y predecesor. Además, ha sido más específico que los anteriores en cuanto a la actualidad iraní, envuelta en los ataques estadounidenses e israelíes y las represalias de Teherán contra los mismos, y ha destacado que "lo importante hoy es proteger a nuestro querido Irán y a la República Islámica de la brutal agresión del régimen sionista y del criminal Estados Unidos".