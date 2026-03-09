Dos adolescentes armados atracan una sucursal bancaria en San Pedro del Pinatar, Murcia

Dos adolescentes, de 14 y 18 años, armados con un machete y una pistola, atracan una sucursal bancaria en San Pedro del Pinatar

Dos adolescentes, uno de 14 años y otro de 18 años, armados con un machete y una pistola, asaltan una sucursal bancaria en San Pedro del Pinatar, Murcia, y hacen rehenes a los trabajadores y clientes. Uno de los rehenes está al teléfono, desde el otro lado escuchan lo que sucede y dan la voz de alarma. Los atracadores bajan a sus rehenes hasta el sótano y, gracias a un despiste, un trabajador pulsa el botón del pánico y la Guardia Civil y la Policía Municipal se presentan en el lugar.

‘En boca de todos’ habla con los agentes de policía que acudieron al rescate en el atraco en una entidad bancaria por parte de dos adolescentes: “Nos entra un aviso de que hay un atraco en el BBVA y entonces vamos hacia allí, y cuando estamos las tres patrullas nos asomamos y vemos la sala principal vacía. Tuvimos contacto con una rehén que está en el aseo y es quien nos da la información directa de lo que está pasando”.

Agente de policía: "La directora del banco nos dice que si no nos vamos van a prender fuego contra los rehenes"

Los agentes explican que uno de los atracadores amenazó con disparar a una mujer: “Cuando conseguimos entrar, sale un atracador con una trabajadora del banco parapetada, con un arma en la cabeza, y si no nos marchábamos la mataba, por lo que salimos del banco. En un momento sale la directora del banco y nos dice que los atracadores le han dicho que si no nos vamos van a prender fuego contra los rehenes”.

Además, comentan cómo consiguieron liberar a los rehenes: “Cuando llega el teniente decide entrar a negociar y empieza a hablar con el atracador, y cuando le dice su nombre se viene abajo, suelta el arma y comienzan a salir los rehenes”.