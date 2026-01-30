Logo de cuatrocuatro
Los vecinos de El Fraile, Tenerife, denuncian el aumento de la inseguridad: "Los atracos son constantes"

Vecinos de El Fraile, Tenerife, denuncian el aumento de la inseguridad, en 'En boca de Todos'. cuatro.com
Los vecinos de El Fraile, en Tenerife, se ven obligados a enfrentarse casi a diario a ladrones violentos que, además, actúan armados y les hacen la vida imposible. Se producen peleas a plena luz del día y en plena calle, lo que ha llevado a algunos residentes a plantearse tomarse la justicia por su mano. Una oleada de robos, atracos y enfrentamientos mantiene al barrio sumido en el miedo y la tensión.

'En boca de todos' habla en directo con los vecinos de El Fraile. Sandra, portavoz de los vecinos, explica quiénes son las personas que están haciendo la vida imposible a los residentes: “Hay un grupo de magrebíes que vive en la calle y cuyo modo de vida es robar y asaltar a los demás, no tienen otra forma de ganarse la vida”.

Sandra, portavoz de los vecinos: "Los guardias civiles que hay son insuficientes y la Policía Local por aquí no pasa".

Sandra explica que los robos y atracos son cada vez más frecuentes: “Los atracos son constantes, han robado en la farmacia, quitan las bolsas de la compra a la gente por la calle y actúan también en los supermercados”. Además, los ladrones van armados: “Algunos llevan cuchillos o navajas, lo que pillen”.

Los vecinos denuncian la escasa presencia policial: “Los guardias civiles que hay son insuficientes: abarcan un perímetro muy grande y tienen pocos agentes. La Policía Local por aquí no pasa, de hecho, tenemos una oficina de la Policía Local aquí enfrente que está cerrada permanentemente”.

Teresa, vecina y dueña de un supermercado, comenta la cantidad de veces que han robado en su establecimiento: “Me han robado muchísimas veces, y otras que no hemos visto. A mi compañera le mostraron un cuchillo para intimidarla”.

