Los vecinos de El Fraile, Tenerife, denuncian el aumento de la inseguridad: "Los atracos son constantes"

Los robos, atracos y peleas son cada vez más frecuentes en El Fraile

Los vecinos de San Roque denuncian abandono: “Vamos a tener que ir con una navaja por la calle”

Los vecinos de El Fraile, en Tenerife, se ven obligados a enfrentarse casi a diario a ladrones violentos que, además, actúan armados y les hacen la vida imposible. Se producen peleas a plena luz del día y en plena calle, lo que ha llevado a algunos residentes a plantearse tomarse la justicia por su mano. Una oleada de robos, atracos y enfrentamientos mantiene al barrio sumido en el miedo y la tensión.

'En boca de todos' habla en directo con los vecinos de El Fraile. Sandra, portavoz de los vecinos, explica quiénes son las personas que están haciendo la vida imposible a los residentes: “Hay un grupo de magrebíes que vive en la calle y cuyo modo de vida es robar y asaltar a los demás, no tienen otra forma de ganarse la vida”.

Sandra, portavoz de los vecinos: "Los guardias civiles que hay son insuficientes y la Policía Local por aquí no pasa".

Sandra explica que los robos y atracos son cada vez más frecuentes: “Los atracos son constantes, han robado en la farmacia, quitan las bolsas de la compra a la gente por la calle y actúan también en los supermercados”. Además, los ladrones van armados: “Algunos llevan cuchillos o navajas, lo que pillen”.

Los vecinos denuncian la escasa presencia policial: “Los guardias civiles que hay son insuficientes: abarcan un perímetro muy grande y tienen pocos agentes. La Policía Local por aquí no pasa, de hecho, tenemos una oficina de la Policía Local aquí enfrente que está cerrada permanentemente”.

Teresa, vecina y dueña de un supermercado, comenta la cantidad de veces que han robado en su establecimiento: “Me han robado muchísimas veces, y otras que no hemos visto. A mi compañera le mostraron un cuchillo para intimidarla”.